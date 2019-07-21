«С победой всех!»: сотни жителей Бреста вышли на марш (Онлайн, видео) 2 21.07.2019, 12:45

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(Обновляется) В шествии участвует более 300 человек.

Брестчане сегодня вышли на центральную площадь города. Уже второй год каждое воскресенье жители города протестуют против аккумуляторного завода.

Видеотрансляцию с акции протеста проводит пресс-служба БНК.

Корреспондент Charter97.org сообщил, что еще до начала акции на площади собралось около 150 протестующих. Количество людей увеличивается.

Лидеры протестов в Бресте, активисты Александр Абляк и Дмитрий Бекалюк обратились к собравшимся на площади брестчанам. «С победой всех!», - поздравили брестчан активисты. Напомним, что вчера стало известно о том, что завод АКБ под Брестом в третий раз не прошел экологическую экспертизу. Несмотря на это, протестующие на площади призвали друг друга не расслабляться и продолжать акции.

К 12.45 в шествии принимают участие уже 300 человек, сообщил корреспондент Charter97.org. Люди развернули флаг Бреста и начали шествие по улице Пушкинской. В шествии участвуют в том числе матери с совмес малыми детьми. Митингующие транслируют из авто песню «Жить», которая стала гимном протестов в Бресте.

Фото: charter97.org