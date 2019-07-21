Ученые нашли таинственно исчезнувших предков людей 21.07.2019, 12:59

Современные люди унаследовали у неандертальцев только 2% генов.

Ученые из Университета Аделаиды в Австралии по анализу ДНК нашли таинственно исчезнувших предков людей.

Материалы исследования появились в издании PNAS, сообщает actualnews.org.

Ученые знают о существовании денисовцев и неандертальцев. Остальные группы пока остаются безымянными, хотя их гены имеются у современных народов. Возможно, данные виды мигрировали из Африки в Евразию.

«Мы нашли следы пяти архаичных групп с богатым генетическим разнообразием. Наше ДНК хранит их «наследство». История каждого вида являются частью процесса зарождения человечества», - считают ученые.

Современные люди унаследовали у неандертальцев только 2% генов. 50-55 тыс. лет назад, после переселения из Африки, вид смешался с Homo sapiens.

Азия была густо населена, поэтому это не единственный эпизод скрещивания, например, известны факты союза Homo с кроманьонцами и «вымершими гоминидами 1».

Другие слияния произошли на Зондском шельфе и Филлипинах. Вскоре после встречи с предками современного человека другие группы быстро вымерли.