Ученые нашли таинственно исчезнувших предков людей
- 21.07.2019, 12:59
Современные люди унаследовали у неандертальцев только 2% генов.
Ученые из Университета Аделаиды в Австралии по анализу ДНК нашли таинственно исчезнувших предков людей.
Материалы исследования появились в издании PNAS, сообщает actualnews.org.
Ученые знают о существовании денисовцев и неандертальцев. Остальные группы пока остаются безымянными, хотя их гены имеются у современных народов. Возможно, данные виды мигрировали из Африки в Евразию.
«Мы нашли следы пяти архаичных групп с богатым генетическим разнообразием. Наше ДНК хранит их «наследство». История каждого вида являются частью процесса зарождения человечества», - считают ученые.
Современные люди унаследовали у неандертальцев только 2% генов. 50-55 тыс. лет назад, после переселения из Африки, вид смешался с Homo sapiens.
Азия была густо населена, поэтому это не единственный эпизод скрещивания, например, известны факты союза Homo с кроманьонцами и «вымершими гоминидами 1».
Другие слияния произошли на Зондском шельфе и Филлипинах. Вскоре после встречи с предками современного человека другие группы быстро вымерли.