Владимир Зеленский: Вижу человека, который станет премьер-министром Украины 3 21.07.2019, 14:24

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Президент Украины проголосовал на досрочных выборах в Раду.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 21 июля на избирательном участке после того, как бросил бюллетень в урну, что уже проводит консультации по поводу нового премьер-министра Украины. Трансляцию вел телеканал "112 Украина".

"Здесь у меня неизменная позиция. Этот человек должен быть профессиональным экономистом... Я бы очень хотел, чтобы это был независимый человек, который никогда не был ни премьер-министром, ни спикером, ни лидером какой-либо фракции. Я вижу такого человека. Честно вам скажу: провожу уже консультации. Разговариваю, насколько я имею на это право", – сказал Зеленский.

Он отметил, что консультации он проводит с "некоторыми людьми".

На избирательный участок глава государства пришел вместе с женой Еленой, оба бюллетеня он бросил в урну сам.

Зеленский рассказал, что в 7.00 занимался плаванием, а просыпается он каждый день в 6.00.

Он отказался говорить, за кого отдал свой голос.

Сейчас премьер-министром является Владимир Гройсман.

21 июля украинцы голосуют на досрочных выборах в Верховную Раду.

Украинцы изберут 225 депутатов по спискам и 199 в мажоритарных округах (26 округов находятся на оккупированной Россией территории, там выборы не проходят).

ЦИК зарегистрировал списки 22 партий (всего 2746 кандидатов) и 3085 кандидатов по мажоритарным округам.