Миф С-400: эксперты рассказали об уязвимости ракетной системы РФ 21.07.2019, 14:45

1,877

Особенно беззащитны российские ПВО в условиях войны на Ближнем Востоке.

Несмотря на технические данные ракет С-400, реальность говорит о том, что истинная их ценность совсем не соответствует теоретическим возможностям. Их эффективность зависит от того, кто и как ими пользуется. Об этом говорится в отчете частного аналитическо-разведывательного центра Stratfor.

Эффективность С-400 очень зависит от контекста, в котором их применяют. Все зависит от типа врага, с которым системе приходится иметь дело, говорят эксперты центра.

Если батальон С-400 действует в изоляции или без поддержки других современных систем ПВО, ему не хватит ракет, чтобы выстоять в неизбежной бойни. Особенно это касается Ближнего Востока, где ряд игроков развернули дорогостоящие системы в составе батарей, а не батальонов. Это означает, что у них всего лишь 16 ракет наготове. Российские ракеты 40Н6Е теоретически имеют 400-километровый радиус действия. Но несмотря на это, система С-400 все равно уязвима перед ракетными атаками.

Географические факторы сильно влияют на ее полезность. К примеру, горная местность может заблокировать работу сенсоров. Цель, которая летит низко, может воспользоваться географическими преимуществами и неровностью местности, чтобы избежать удара С-400. Российская система не сможет успешно перехватить крылатые ракеты, которые летят низко, на дальнем расстоянии. Она заметит их лишь за считанные десятки километров. Более того, изолированная система С-400 или даже батальон будет уязвимой перед насыщенной атакой и даже может быть уничтожена сама до того, как ей удастся сбить хотя бы один вражеский самолет.

Напомним, как ранее сообщала группа ИС, в РФ заявили, что намерены расширить продажи оружия в Турцию, несмотря на американские протесты по поводу недавнего получения Анкарой российской зенитной системы С-400.

В настоящее время Россия доставила восемь партий компонентов С-400 турецким вооруженным силам на авиабазу Мурте, недалеко от столицы Анкары.