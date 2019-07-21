В Пинске состоится встреча с Николаем Статкевичем 2 21.07.2019, 14:51

Николай Статкевич

На встрече будет обсуждаться ситуация в Беларуси. Приглашаются все, кому это важно.

В среду, 24 июля, в Пинске состоится встреча с Николаем Статкевичем, кандидатом в президенты от Белорусского Национального Конгресса, сообщается в «Фейсбуке».

Начало встречи - в 18-00.

Место встречи - микрорайон «Радужный», площадка у православной церкви (ул. Солнечная, д.63).

На встрече будет обсуждаться ситуация в стране и пути выхода из системного кризиса, в котором оказалась Беларусь.

Приглашаются все, кому это важно.