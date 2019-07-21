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В Пинске состоится встреча с Николаем Статкевичем

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  • 21.07.2019, 14:51
Николай Статкевич

На встрече будет обсуждаться ситуация в Беларуси. Приглашаются все, кому это важно.

В среду, 24 июля, в Пинске состоится встреча с Николаем Статкевичем, кандидатом в президенты от Белорусского Национального Конгресса, сообщается в «Фейсбуке».

Начало встречи - в 18-00.

Место встречи - микрорайон «Радужный», площадка у православной церкви (ул. Солнечная, д.63).

На встрече будет обсуждаться ситуация в стране и пути выхода из системного кризиса, в котором оказалась Беларусь.

Приглашаются все, кому это важно.


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