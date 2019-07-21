В Пинске состоится встреча с Николаем Статкевичем2
- 21.07.2019, 14:51
На встрече будет обсуждаться ситуация в Беларуси. Приглашаются все, кому это важно.
В среду, 24 июля, в Пинске состоится встреча с Николаем Статкевичем, кандидатом в президенты от Белорусского Национального Конгресса, сообщается в «Фейсбуке».
Начало встречи - в 18-00.
Место встречи - микрорайон «Радужный», площадка у православной церкви (ул. Солнечная, д.63).
На встрече будет обсуждаться ситуация в стране и пути выхода из системного кризиса, в котором оказалась Беларусь.
Приглашаются все, кому это важно.