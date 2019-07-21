Петр Порошенко: Парламентский спецназ защитит Украину 21.07.2019, 14:53

Петр Порошенко

Пятый президент Украины проголосовал на досрочных выборах в Раду.

Пятый президент Украины Петр Порошенко 21 июля проголосовал на досрочных выборах в Верховную Раду, передает gordonua.com.

"Я проголосовал за ЕС, проголосовал за НАТО. Я проголосовал за европейскую и евроатлантическую Украину…. На сегодня чрезвычайно важно сохранить то направление, которое было задано в последние пять лет", – заявил Порошенко.

Он добавил, что проголосовал за "уникальную команду, которая способна остановить российский реванш и способна двигать страну вперед".

"За команду, которая на протяжении всей кампании была объектом атак со стороны российской пятой колонны и страны-агрессора. Но нас не остановили, нас не остановить, и мы точно победим. В том числе и сегодня, 21 июля, во время выборов в парламент. Парламентский спецназ "Европейской солидарности" защитит Украину. Украина победит!" – сказал Порошенко.

21 июля украинцы голосуют на досрочных выборах в Верховную Раду. Все избирательные участки работают в штатном режиме.

Выборы проходят по действующему избирательному законодательству, предусматривающему смешанную систему (половина депутатов избирается по пропорциональной системе, вторая половина – по мажоритарной), закрытые партийные списки и 5-процентный проходной барьер.

Украинцы изберут 225 депутатов по спискам и 199 в мажоритарных округах (26 округов находятся на оккупированной Россией территории, там выборы не проходят).

ЦИК зарегистрировал списки 22 партий (всего 2746 кандидатов) и 3085 кандидатов по мажоритарным округам.