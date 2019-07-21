Ученые нашли в Антарктиде вход в «затерянный мир» 21.07.2019, 14:59

Исследователи пока не решились спускаться в глубь пещер.

Сотрудники Австралийского национального университета обнаружили в Антарктиде гигантские пещеры. Последние уходят вглубь материка.

Ученых якобы поразило, что температура в этом подземном мире достигает +25ºC, хотя, как известно, на поверхности Антарктиды температура очень низкая, пишет сайт politeka.net.

Исследователи говорят — в пещерах развивается жизнь и существует флора и фауна.

Как отмечается, ученые уже установили, что там обитают лишайники, водоросли и простейшие беспозвоночные.

Австралийская группа сообщает, что, скорее всего, в пещерах живут крупные животные, которые могут быть неизвестны современной науке. Поэтому ученые пока не хотят спускаться далеко вглубь в открытые ими подземные пространства. Пока неизвестно, что ждет впереди.

Напомним, ученые выяснили, что ледники тают намного быстрее, чем предполагалось. Исследователи изучили 19 тысяч ледников мира. Таким образом удалось выяснить, что с 1961 до 2016 года глобальная масса льдов сократилась на 10,6 триллиона тонн. На сегодняшний день они теряют по 335 млн тонн ежегодно, что крайне опасно для человечества.

Специалисты обратили особое внимание на несколько ледников из разных областей Земли: Альпы, Кавказ, Канадская Британская Колумбия, Антарктида и Арктика (в Гренландии, Исландии и на острове Шпицберген). Ученые нашли радиоактивные частицы на 17 участках. В результате они пришли к выводу о серьезном радиоактивном загрязнении.

Данные загрязнения связаны с испытаниями и взрывами, проводившихся до 1960-х, а также с рядом масштабных катастроф, включая Чернобыль и Фукусиму.

По словам специалистов, ледники собрали в себя ядерные осадки.