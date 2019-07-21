Россия поставила подножку белорусской экономике 21.07.2019, 15:12

Что будет дальше?

Экономика не оправдала ожиданий правительства. Такого слабого роста не было уже давно. Издание banki24.by объясняет причины резкого замедления и публикуем прогноз на 2020 год.

По первой оценке Белстата, рост валового внутреннего продукта (ВВП) Беларуси за первую половину 2019 года составил 0,9%.

В денежном выражении ВВП достиг 60,3 млрд BYN. Кстати, в начале июля Белстат пересмотрел оценку ВВП за первый квартал 2019-го.

В результате вместо +1,1% получился прирост на 1,3%. Согласно прогнозу правительства, в январе—марте экономика Беларуси должна была вырасти на 0,6%, а за январь—июнь — на 1,8%.

По факту вышло, что второй квартал был полностью завален: реальный рост оказался вдвое ниже. По нашим оценкам, рост ВВП за апрель—июнь 2019 года составил всего 0,5%. Это худший показатель с начала 2017 года, когда в первом квартале экономика подросла только на 0,4%.

На пике в первом квартале 2018 года добавка к ВВП достигала 5,3%. Одной из основных причин провала ВВП стало поступление «грязной» нефти по трубопроводу «Дружба». Некачественное сырье из России закупорило трубу и довольно долгое время не давало нефтепереработке эффективно функционировать.

Также был заблокирован экспорт белорусской нефти за границу. Наша нефть в объеме 1,6 млн тонн в год добывается на Гомельщине и экспортируется в Германию. Самыми пострадавшими сферами в 2019 году выступили транспорт и оптовая торговля.

Перевозки грузов за 6 месяцев упали на 8,2%, грузооборот — на 7,6%, оптовый товарооборот — на 3,7%. Именно организации транспорта занимаются вывозом нефти и нефтепродуктов, а компании оптовой торговли — продажей углеводородов. Не радуют и валовые показатели промышленности.

Промышленное производство снижается по отношению к 2018 году уже 2 месяца подряд. В мае сокращение выпуска в промышленности составило 3,3%, в июне — 0,9%. Из-за этой просадки производство за 6 месяцев выросло всего на 0,1%. Растут запасы готовой продукции на складах промышленных предприятий.

Если к 1 июля 2018 года складские запасы составляли 4,218 млрд BYN (59,7% от месячного выпуска), то на 1 июля 2019-го — 4,853 млрд BYN (63,4%). Пока что экономика растет за счет потребительского спроса и инвестиций.

Продажи в ритейле за первое полугодие выросли на 5,5%, инвестиции в основной капитал — на 4,9%. Рост товарооборота идет благодаря увеличению зарплат и пенсий, инвестиции толкают вверх затраты на новое оборудование. Что будет с белорусской экономикой во второй половине 2019-го и в 2020-м? Во-первых, в пользу правительства начнет работать эффект низкой базы 2018 года. В третьем квартале ВВП вырос на 2,2%, в четвертом — на 1,4%.

Для сравнения: в первом полугодии 2018-го рост за первый квартал достигал 5,3%, за второй — 3,9%. Иными словами, экономика подрастет просто на фоне «плохой» половины 2018 года.

Один из существенных факторов снижения ВВП в конце 2018 года — низкий урожай зерновых и официально не подтвержденная чума свиней. В 2019 году аграрии вроде как побороли этот негатив, и уже в июле—августе рост экономики должен ускориться. Во-вторых, к концу года должны восстановиться транзитные и экспортные потоки нефти и нефтепродуктов в страны Евросоюза и Украину. Это также окажет поддержку слабому росту в экономике.

Неделю назад Минэкономики раскрыло консервативный прогноз по росту ВВП за весь 2019 год — 2,5%. Такую оценку озвучил замминистра Дмитрий Ярошевич. Есть наметки правительства и на 2020 год. Согласно проекту прогноза, «в условиях отсутствия конъюнктурных шоков» ВВП вырастет на 2,5%. Напомним, для выполнения программы пятилетки экономика Беларуси в 2019—2020 гг. должна расти примерно в 2 раза быстрее.