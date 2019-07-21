В Беларуси, упав в навоз, погиб работник фермы 21.07.2019, 15:25

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Фото: БеЛАПАН

В сельском хозяйстве при Лукашенко творится беспредел.

Если от колхозных коров, утопших в своих же испражнениях, открещиваются и начальство и милиция, то смерть человека, захлебнувшегося на работе навозом, замалчивать сложно, пишут Naviny.by.

В Лоевском районе на госферме слесарь системы навозоудаления упал в нишу для сбора коровьих отходов, которая не была огорожена. Эту ужасающую смерть инженер по охране труда Сергей Уланович называет «довольно рядовым случаем для сельского хозяйства». Человек погиб так же, как порой гибнут коровы и телята на государственных фермах Беларуси.

По уши в дерьме

В начале недели Беларусь всколыхнул очередной скандал с мертвыми коровами, утонувшими, по сообщениям очевидца, в собственном же навозе на ферме.

«А их трупы неподалеку от фермы даже никто не хоронит», — сообщает работник фермы, который обнародовал фото- и видеоматериалы с телами мертвых животных.

В создании ада для коров было обвинено руководство КСУПа «Стрешинский» Жлобинского района Гомельской области. Директор предприятия Ольга Камай в комментарии для Naviny.by заявила, что «это не моя территория, это не мои деревья, это не КСУП “Стрешинский”».

На прошлой неделе также сообщалось о гибели животных на ОАО «Мормаль» того же Жлобинского района. Милиция провела проверку, по итогам которой сообщила, что на ферме погибли лишь два теленка, а это является «естественной технологической убылью».

Мы не впервые слышим о том, что животные на наших фермах погибают мучительной смертью.

«Телята тонут в навозе, их рвут собаки, невозможно смотреть, как мучаются животные!»

Весной 2016 года Naviny.by писали о кошмаре в ОАО «Октябрьский-агро» в Гомельской области. В редакцию обратилась работница колхоза. Женщина, чуть не плача в трубку, рассказывала:

«Невозможно без слез смотреть, как мучаются несчастные животные! Они тонут в навозе, их рвут бездомные собаки, которые сбились в стаю и нападают на телят, рвут их, помогите!.. Там с полметра навоза, телятки стоят передними ногами в кормушках, задними — в навозе, который почти до окон. Кормов мало — им кинут гнилого сена, так они давятся, душатся, более сильные затаптывают тех, кто послабее».

Жизнь и смерть колхозных коров

В сельском хозяйстве Беларуси коровы являются ресурсом молока, мяса, а также производителями телят — новых источников молока и мяса. И в госколхозах их жизнь сильно отличается от того, что мы видим в рекламе молока и масла.

Животных держат в коровниках стадным способом. Длинное одноэтажное здание разделено на две части дорожкой для людей и техники. По обе стороны от этого пути — стойла: вдоль ограждений — кормушки и перила, к которым животное фиксируют цепью.

Какают коровы под себя. Навоз удаляется механическими транспортерами в жижесборники. На белорусских фермах, испытывающих финансовые трудности, транспортеры в основном старые, механизмы изношенные, часто ломаются. В этом причина так называемой «занавоженности» — явления и слова, вышедшего из тени узкопрофессиональной сферы после скандала с участием грязной коровы и президента.

В холодное время года животных выпускают гулять в загоны за коровником. Это огороженная площадка с настилом из смеси навоза, подстилки и земли. В теплое (самое для них счастливое) время коровы пасутся: жуют траву на лугах и полях. Так проходит жизнь с перерывом на дойки, искусственное осеменение, беременность и роды.

Смерть коровы может наступить от болезни, как мы уже знаем, это «естественная убыль», от старости — на мясокомбинате, или от утопления в навозе.

Как именно тонут коровы

Как получается, что в центре Европы в XXI веке животные в муках погибают в ловушке из своего же дерьма, не имея возможности спастись? Об этом мы спросили у Сергея Улановича, с 2018 года работающего инженером по охране труда в сельских хозяйствах страны.

«Навоз из коровников нужно удалять два раза в день. Иначе животные из-за занавоженности заболеют, или наступят более тяжелые последствия. Убирают или машиной, или экскаватором, или конвейером. А у них техника сломалась или работники пьют и на ферму не приходят. Руководство или не знает, или не принимает мер по причине халатности. Так и стоят коровы по колено в навозе, пока несчастье не случится», — пояснил специалист в комментарии для Naviny.by.

По словам инженера по охране труда, ситуации, когда животные тонут в своих фекалиях, «это совсем уже, чересчур, таких колхозов я не видел даже в Чернобыльской зоне». Обычно руководство такого не допускает.

Ранее Сергей Уланович работал в двух колхозах Лоевского района Гомельской области — КСУП «Черняховский-Агро» и «Бывальки». Для ферм предприятия «Бывальки» проблема занавоженности коровников актуальна.

Директор колхоза Анатолий Метель ее решал, сам взяв лопату в руки, потому что больше некому.

«На ферме в деревне Синск система навозоудаления часто выходила из строя, поэтому и инженеры, и директор приезжали на ферму и лопатами очищали систему от навоза, чтобы потом можно было ее починить и запустить заново. Работы должны вестись непрерывно. Работники часто находятся в состоянии алкогольного опьянения. Но их не увольняют. Потому что даже такой работник незаменимый, некому работать», — говорит Сергей Уланович.

Масштабы пьянства в колхозах на рабочем месте можно оценить по этой статистике. В Брестской области только за март 2019 года милицией в ходе проверок составлено более 90 административных протоколов на специалистов, находящихся на рабочих местах в состоянии алкогольного опьянения.

О проблеме острой нехватки рук знает и власть, которая тоже кое-как пытается помочь в решении проблемы. Так, День учителя осенью 2018 года по заданию администрации Лоевского района педагоги местных школ провели за бесплатной уборкой и благоустройством ферм.

Педагогический «субботник» прошел и на коровьей ферме в деревне Малиновка. Именно там месяцем ранее в навозе утонул человек.

Слесарь умер, упав в яму с навозом

В КСУП «Малиновка-агро» произошел выходящий из ряда вон несчастный случай.

1 сентября 2018 года 57-летний мужчина, работавший на ферме слесарем системы навозоудаления, поскользнулся и упал в навозозаборную яму. По словам работников предприятия, он полез что-то отрегулировать в механизме, но не удержался — его засосало в чашу навозоприемника.

С момента этого несчастья прошел почти год, но информации о нем в открытом доступе никак не найти. Ни на сайте Департамента госинспекции труда в разделе о травмах и смертях на производстве «Этого могло не случиться», ни в сообщениях Следственного комитета, ни в СМИ упоминаний об этом печальном случае нет.

Как сообщила пресс-секретарь СК Юлия Гончарова в комментарии для Naviny.by, в этой истории уголовное дело не возбуждали, так как следствие пришло к выводу, что к трагедии привела личная неосторожность мужчины.

Проверка установила, что слесарь по своей инициативе перелез через трубу ограждения, не удержался на наклонном транспортере, получил повреждения черпальным механизмом, его засосало в заборную яму. К смерти привела массивная кровопотеря.

Система навозоудаления

Судмедэксперт сделал вывод, что умерший находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, хотя все другие работники фермы, сдавшие тесты, были трезвы и показали, что по внешнему виду признаки опьянения у их коллеги не были заметны.

Безопасность на старых госфермах

Тому, что на госфермах происходят трагедии, как в случае со смертями коров и телят, так и в случае со смертью слесаря, способствует старое, изношенное оборудование.

В ходе проверки по факту смерти слесаря в навозе следствие нашло нарушения и недостатки в работе механизма навозоудаления. Внимание! Отсутствовала сетка на предохранительном ограждении. По нашим сведениям, механизм системы навозоудаления, о котором идет речь, уже сильно изношенный, ему около 40 лет.

То есть старая техника ломается, слесарь принимает решение что-то починить самостоятельно, но кто-то недосмотрел и не восстановил разрушенное ранее предохранительное ограждение. Человек поскользнулся, упал — труп.

Штрафов колхозному начальству не дали, вынесли предписание об устранении нарушений в трехнедельный срок.

Инженер по охране труда Сергей Уланович, узнав о несчастном случае со смертельным исходом на соседнем производстве, провел обследование систем навозоудаления у себя в колхозе «Бывальки». Выяснилось, что на ферме № 1 безопасность в том же плачевном состоянии. На 6 сентября 2018 года здесь тоже отсутствовали предохранительные ограждения, требуемые стандартами безопасности труда по ГОСТ 12.4.059-89.

Об этом директор колхоза получил от инженера докладную, в которой говорилось о необходимости: «1) укрепить деревянный настил, расположенный над нишей жижесборника; 2) установить деревянные страховочные ограждения на высоту 1,1 м; 3) выполнить отбортовку (защитный элемент с целью недопускания попадания стопы ног работника в зону перепада высоты) на высоту 10-20 см от уровня пола».

Наличие вокруг жижесборника таких простейших ограждений, предусмотренных ГОСТом, могло бы спасти жизнь мужчине из Малиновки.

Погрязли в убытках

Изношенная техника, на ремонт и замену которой часто не хватает средств, — это лишь верхушка айсберга проблем, которые увидел и зафиксировал инженер по охране труда Сергей Уланович за время своей работы в двух колхозах Гомельской области.

Аварийные здания, антисанитария, отсутствие регулярного медосмотра работников, у водителей отсутствие аптечек, знаков аварийной остановки, непроведение инструктажей, отсутствие халатов и средств индивидуальной защиты (перчаток, очков)…

Подробности из первых уст о проблемах в колхозе «Бывальки» и «Черняховский-агро» можно найти на сайте «Охрана труда». Автор блога разослал заявления о замеченных им нарушениях в вышестоящие инстанции и 14 июля записал видео.

Всего в списке Улановича 300 нарушений правил охраны труда на два колхоза. Каждая такая мелочь при стечении обстоятельств может привести к несчастному случаю.

В 2018 году в организациях страны на производстве погибло 149 работников.

«Нет ни денег, ни людей, которые могли бы эту ситуация исправить. Руководители предприятий просто боятся отвечать за свои поступки. Стараются избирать максимально консервативную форму управления, чтобы сохранить свое положение, чтобы получать высокую заработную плату, обеспечивать себя и свою семью материально. Лучше всего они умеют заниматься управлением в условиях неэффективной формы управления, искажать отчетность. К этой системе они максимально адаптированы», — делится своими наблюдениями инженер по охране труда.

На недавнем заседании коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия в Жлобине основными причинами финансовых потерь сельхозпредприятий были названы нехватка кормов для животных и кадровый голод. На устранение местная власть выделила три недели.

В Беларуси убыточными являются 15,7% (219 штук) сельхозпредприятий из числа государственных. При этом рентабельность госсектора в сельском хозяйстве — 7,7%, фермерских хозяйств — 31,8%.

В марте 2019 года милиция Беларуси проводила рейд (!!!) по колхозам страны. Сотрудники МВД проверяли, всё ли в порядке, сверяли наличие техники со списками. Проверили более 1200 хозяйств. По итогам свыше 10 тысяч машин находилось на текущем ремонте или в нерабочем состоянии. 126 тысяч единиц техники признано подходящими для работ.

Инженер по охране труда Сергей Уланович принял решение «бежать без оглядки» со своего убыточного предприятия («какой смысл помогать организму, находящемуся в состоянии биологической смерти, если можно помочь тем, кого реально спасти?»), сейчас работает в Кореличском районе инженером по охране труда.

Замкнутый круг позора

Белорусы гордятся своей молочкой, сельским хозяйством. Есть ли, кроме замалчивания, какой-то другой способ сделать так, чтобы светлое чувство патриотизма не омрачал позор от таких смертей животных и граждан?

За создание условий труда, при которых работнику не угрожает смерть или потеря здоровья, отвечает руководство сельхозпредприятий и инженеры по охране труда, подчиняющиеся опять же директору. Инженер может указать на недочеты или нарушения, но решение об их устранении в конечном счете принимает директор.

И если у директора предприятия нет денег и специалистов, то, как показывает опыт, никакие законы, указы президента, проверки не помогут починить изношенную систему навозоудаления.

Жизнь колхозных коров и сотрудников опять же не столь высоко ценится, чтобы мотивировать маленькое начальство к проявлению предпринимательской инициативы. Вспомним дело молодого директора колхоза Дмитрия Абазовика, которого посадили, как только тот предприятие поднял с колен.

Замкнутый круг. И ничего с этим не поделать, кроме как сменить систему: и навозоудаления, и госуправления.