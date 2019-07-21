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«Требуй большего»: Вакарчук проголосовал на парламентских выборах в Украине

  • 21.07.2019, 15:43
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Фото: Gleb Garanich/Reuters

Лидер «Голоса» призвал украинцев прийти на избирательные участки. 

Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук проголосовал на досрочных выборах в Верховную Раду.

Он отдал свой голос на избирательном участке № 37 в Киеве.

«Нам нужны изменения. Но недостаточно сменить только президента, нам нужно изменить Раду, чтобы получить реальные изменения. Потому что Рада — место, где происходят наиболее значимые вещи», — сказал он после голосования журналистам.

Вакарчук также призвал украинцев прийти на избирательные участки и сделать свой выбор.

В своем Facebook лидер «Голоса» запустил хештег #БільшогоВимагай.


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