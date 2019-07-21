Повысить градус: можно ли совмещать спорт и алкоголь? 5 21.07.2019, 15:56

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Чем полезно пиво и пьют ли его спортсмены.

Эксперт «Чемпионата» Андрей Семешов — о том, как совмещать алкоголь и спорт, может ли алкоголь быть полезен и на каких забегах участникам наливают вино и пиво.

Совместимы ли алкоголь и спорт?

Если мы говорим про профессиональный спорт, то ответ очевиден и категоричен: нет, несовместимы. Алкоголь оказывает преимущественно негативное влияние на организм, замедляет процессы восстановления, ухудшает физические кондиции. На профессиональном уровне давать соперникам такую фору по меньшей мере неразумно.

Другое дело, если под спортом мы понимаем любительские занятия любым видом физической активности, будь то плавание, игра в теннис по выходным или утренние пробежки. Здесь ситуация не столь категорична. Конечно, застолье и физическая нагрузка должны быть разнесены во времени, хотя бы на день-другой. Прежде чем заставлять организм интенсивно работать, имеет смысл дать ему время на то, чтобы восстановиться и нейтрализовать последствия возлияний.

Чем вреден алкоголь?

Алкоголь угнетает нервную систему и негативно влияет на эмоциональное состояние и поведение человека. У выпившего человека заметно замедляется скорость реакции, ухудшается координация и работа мозга.

Также алкоголь может спровоцировать обезвоживание, так как этанол обладает мочегонным эффектом, а физические нагрузки усиливает потоотделение. Эти два фактора вместе могут привести к критической нехватки воды в организме.

Употребление алкоголя создает дополнительную нагрузку на внутренние органы. особенно на сердце и печень. Занятия спортом также создает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, поэтому не рекомендуется совмещать алкоголь и спорт, чтобы избежать перегрузки организма.

Правда, что алкоголь мешает похудению?

Отдельная тема – это алкоголь и похудение. Честно говоря, прямого запрета нет. Да, можно пить и худеть. Для понимания процесса нужно разобраться, как организм расценивает алкоголь с точки зрения калорийности. В 100 граммах 96%-го спирта содержится 710 ккал. При этом, в отличие от жиров или углеводов, спирт не может быть депонирован в клетках нашего организма. Он сразу начинает расщепляться. А все остальные калории, поступающие с обычной едой, до лучших времен откладываются про запас.

Если вы будете учитывать калории из алкоголя в рамках суточной нормы и «вписывать» их в рацион, то процесс похудения останавливаться не будет. Это подтверждается как многочисленными исследованиями, так и практикой. Но всегда нужно помнить, что алкоголь ослабляет наши волевые ресурсы и после стаканчика виски или бокала вина бывает в разы сложнее удержаться и не стащить с тарелки бутерброд или маленькое пирожное «не в зачет».

От алкоголя есть польза?

Все понимают, что пить вредно, но как и всегда в нашей жизни, ситуация не столь однозначна. Умеренные дозы алкоголя оказывают положительное влияние на психику. А в пиве или вине, вдобавок, содержатся полезные микроэлементы и витамины. Например, пиво – один из самых доступных природных источников кремния, который отвечает за прочность костей, борется с появлением морщин и снижает артериальное давление. Помимо кремния пиво богато другими микроэлементами – цинк, железо, медь, селен, хром, магний, и витаминами группы В – тиамин, биотин, фолиевая кислота, рибофлавин и прочие.

Польза есть и в других алкогольных напитках, если ими не злоупотреблять. Например, антиоксиданты в вине снижают уровень плохого холестерина и одновременно повышают уровень хорошего, борются с раковыми клетками, возможностью возникновения диабета и депрессии. Рюмка коньяка или бренди имеют тот же антиоксидантный эффект, что и ежедневная доза витамина С, а текила помогает снизить уровень сахара в крови.

Однако врачи напоминают, что все эти микроэлементы есть и в других, менее вредных веществах. Оценивая плюсы и минусы, приходится признать, что последние все-таки перевешивают.

Есть устойчивый миф, что существуют «рекомендованные нормы употребления алкоголя», установленные Всемирной организацией здравоохранения или Минздравом. Увы, нет. Медики открещиваются от любых попыток заставить назвать «норму» или «безопасный уровень потребления». Поэтому все гуляющие по интернету инфографики с количеством «разрешенной» нормы в неделю на взрослого человека — по большому счету профанация и чьи-то фантазии. Хотя бы потому, что есть мужчины и женщины весом 60 кг, а есть — 160 кг. Работа ферментов, утилизирующих алкоголь, у всех настроена индивидуально. Поэтому, изучая все эти «разрешенные дозы алкоголя» (как правило, за одну дозу принимается 10 граммов чистого спирта), опирайтесь на здравый смысл и логику.

А кто совмещает спорт и алкоголь?

На самом деле, многие спортсмены не брезгуют алкоголем и не стеснются этого. Например, после празднования побед пьют из кубков или в интервью признаются, что позволяют себе расслабиться. Так в одном из интервью хоккеист Илья Ковальчук рассказал, что после игры может выпить пива для восстановления организма и не видит в этом проблемы. За это знаменитый хоккеист был раскритикован бойцом ММА Александром Шлеменко.

В среде бегунов набирают популярность алкогольные марафоны. Сразу несколько винных марафонов проводится во Франции, в знаменитых винных местах Бордо и Божоле. Практикуют любители бега и пивные марафоны. Один из самых массовых проходит в Бельгии. Участники таких стартов выпивают не только после финиша, но и перед стартом, а некоторые и во время забега, и не видят в этом ничего плохого.

Главное — не злоупотреблять!