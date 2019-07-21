Российская пенсионерка попросила Трампа приструнить российских чиновников 4 21.07.2019, 16:16

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Надежда Познякова уверена, что именно президент США может повлиять на чиновников из РФ.

В РФ в городе Пугачев Саратовской области в субботу прошел митинг против строительства завода по сжиганию отходов первого и второго классов, считающихся наиболее опасными. Более двухсот митингующих потребовали отмены планов строительства, которое должно начаться в следующем году у поселка Горный, сообщает «Радио Свобода».

Субботний митинг – не первая подобная акция, ранее свое возмущение выразили жители Саратова и Балакова.

На митинге выступила пенсионерка Надежда Познякова, приехавшая из соседнего районного центра Балаково и попросившая президента США Дональда Трампа повлиять на российских чиновников, имеющих российское гражданство. По ее словам, они "летают в Россию на заработки". Пенсионерка-активистка считает, что именно Трамп сможет объяснить российским чиновникам и депутатам, что не нужно строить опасные объекты вблизи Волги.

Митинг был согласован с местными властями, полиция не препятствовала его проведению.