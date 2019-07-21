Как голосовали лидеры украинских партий, претендующих на прохождение в Раду 4 21.07.2019, 16:49

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Дмитрий Разумков во время голосования в Киеве / Фото УНИАН

По данным на 16.00 явка на парламентских выборах в Украине составляет более 33%.

Большинство лидеров партий, претендующих на прохождение в новый парламент, уже проголосовали, сообщает unian.net. Как сообщает ЦИК Украины, по данным из 10 округов, по состоянию на 16:00 явка на выборах составляет более 33%.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко голосовала в элитном Киевском лицее. На участок она пришла вместе с мужем Александром, оба были одеты в корпоративные белые тона. Причем дали Тимошенко на участке только один бюллетень - за партии, ведь на этих выборах она меняла место голосования. Лидер "Батькивщины" заявила, что готова к новым вызовам, и призвала украинцев прийти на участки и проголосовать за свое будущее.

Чуть позже "подтянулась" Юлия Тимошенко с мужем Александром / Фото УНИАН

Также до обеда в Киеве успел проголосовать руководитель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, который прибыл на избирательный участок в Киеве в хорошем настроении, но без поддержки своей семьи. Бюллетень он разглядывал недолго, также быстро он и проголосовал.

Перед тем, как бросить бюллетень в урну, кандидат сказал присутствующим журналистам, что показывать в нем свою "галочку" точно не будет. Саму избирательную кампанию Разумков считает демократической. Однако заметил, что в этот раз некоторые политтехнологи слишком креативили, чтобы оттянуть голоса в пользу созвучных политсил.

Лидер "Голоса" Святослав Вакарчук впервые пришел на выборы как лидер собственной политсилы. Он прибыл на участок в приподнятом настроении, произнося свои политические стремления как на украинском, так и английском: "I voted for the future". Покинул участок Вакарчук за рулем шикарного внедорожника, однако без охраны, напоследок призвав украинцев приходить голосовать.

Святослав Вакарчук пришел на участок в хорошем настроении / Фото УНИАН

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко традиционно пришел на участок со всей семьей и группой поддержки в вышиванках. Бюллетень в урну бросал со словами "С Богом!" под аплодисменты сторонников. С кем его политсила будет в Верховной Раде, он прокомментировал так: "Я буду поддерживать всех, кто поддерживает движение страны и наше движение в Европейский союз и НАТО".