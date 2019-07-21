Количество зависимых от алкоголя белорусов превышает население Бобруйска 10 21.07.2019, 16:56

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В сумме получается 253 тысячи.

В Беларуси каждый год на 2-3% уменьшается количество зависимых от алкоголя и тех, кто состоит на профилактическом учете. Рассказал об этом заведующий Республиканским центром наркологического мониторинга и превентологии РНПЦ психического здоровья Алексей Кралько, передает БелТА.

«Сейчас на диспансерном учете состоит примерно 158 тысяч человек. Это лица, у которых есть диагноз синдром зависимости от алкоголя, и около 95 тысяч человек под профилактическим наблюдением», – сказал Алексей Кралько.

В сумме получается 253 тысячи. Для сравнения: например, в Бобруйске, по последним данным, живет 217 тысяч человек.

Пару интересных фактов об алкоголе в Беларуси приводит сайт kaktutzhit.by.

1) На душу населения приходится около 8,1 литра алкоголя. Сейчас статистика учитывает употребление алкоголя людьми в возрасте 15 лет и старше.

2) В Беларуси сформировалась так называемая северная модель употребления, когда в основном популярен крепкий алкоголь: 49% потребления приходится на водку и коньяк.

3) Несколько лет назад Беларусь была одним из лидеров в рейтинге алкоголизма по отчету ВОЗ. Но в последнем отчете Беларусь уже на 27-м месте.

4) На каждого мужчину в Беларуси приходится по 18 литров чистого спирта, на женщину – около 5,5 литра. тобы было понятнее: 18 литров на каждого мужчину – это больше полутора бутылок водки в неделю, примерно 90 бутылок водки в год.