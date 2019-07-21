Впечатляющая акция Андрей Мальгин

21.07.2019, 17:20

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ФОто: twitter

22 500 участников митинга в Москве — это лишь минимальная цифра.

Российская милиция заявили о 12 тысячах участников. Значит было не менее 24 тысяч. "Белый счетчик" говорит о 22.500. У ментов всегда цифра, заниженная как минимум вдвое (обычно втрое), так что и данные "Белого счетчика", по всей видимости - это минимальная цифра.

Не знаю, что за рамки использовались на этот раз, но рамки перед зрелищными мероприятиями обычно оборудованы счетчиком. Ментам нельзя верить никогда, ни одному их слову, зато для внутреннего употребления они стараются прояснить для себя реальную картину.

Я был на митинге на проспекте Сахарова 24 декабря 2011 года, когда пришло более 100 тысяч человек. Сравниваю с сегодняшними фотографиями - и не вижу разницы.

Акция очень впечатляющая. Прекрасная акция. Важная. Но если ее целью было добиться регистрации оппозиционных кандидатов, то она явно не будет достигнута. Невозможно представить, что власти пойдут на выполнение условий ультиматума, тем более ультиматума, озвученного Навальным. Никого они не зарегистрируют. Для них это теперь дело принципа.

Лично я участвовал в полностью свободных выборах в Моссовет в 1990 г. Регистрировали без сбора подписей, при подсчете на участках мог присутствовать любой, в Москве не было ни одного случая фальсификации. Результат: победила оппозиция. Путинцы об этом помнят и пытаются избежать.

Андрей Мальгин, "Фейсбук"