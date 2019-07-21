Украинцы выбирают новую Верховную Раду (Онлайн)
- 21.07.2019, 17:11
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(Обновляется) По состоянию на 16:00 явка на выборах составляет более 33%.
Украина выбирает новую Верховную Раду. В 08:00 утра открылись избирательные участки по всей стране и до 20:00 украинцы могут проголосовать за свою партию. На этих выборах будет два бюллетеня: один - для голосования за партию, и еще один - для голосования за мажоритарщика от округа, пишет liga.net.
Украинцы изберут 225 депутатов по спискам и 199 в мажоритарных округах (26 округов находятся на оккупированной Россией территории, там выборы не проходят).
ЦИК Украины зарегистрировал списки 22 партий (всего 2746 кандидатов) и 3085 кандидатов по мажоритарным округам.
18:00
Аваков: российские и оккупационные СМИ "раскручивали" пропаганду даже в "день тишины"
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что во время парламентской кампании в отличие от президентской не зафиксировано серьезных кибератак. Об этом он сказал на встрече с иностранными наблюдателями и дипломатами, сообщили в Департаменте коммуникации МВД Украины, сообщает unian.net.
В частности, Аваков отметил, что провокации со стороны РФ не прекращались и во время парламентской избирательной кампании. «Российские и оккупационные СМИ продолжают раскручивать пропаганду, в том числе и в «день тишины». Интересно, что это работает в пользу кандидатов «Оппозиционной платформы - За жизнь». Кроме того, оккупанты продолжают нарушать режим тишины. Даже сегодня четверо украинских защитников подорвались на мине. Двое погибли», - сказал он.
17:31
Завершилось голосование на первом зарубежном участке.
На избирательном участке в столице Австралии Канберре завершилось голосование на внеочередных выборах в украинский парламент. Об этом пресс-служба посольства Украины в Австралии, сообщает "Гордон".
"Завершилось голосование на избирательном участке №900001, который расположен в посольстве Украины в Канберре. Участие в выборах в Верховную Раду Украины приняли 57 человек, это 4% всех зарегистрированных избирателей", – отметили в диппредставительстве.
Украинцы в Австралии первыми начали голосование на выборах в украинский парламент – участок открылся в 1.00 по минском времени.
17:04
Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко голосовала в элитном Киевском лицее. На участок она пришла вместе с мужем Александром, оба были одеты в корпоративные белые тона. Причем дали Тимошенко на участке только один бюллетень - за партии, ведь на этих выборах она меняла место голосования. Лидер "Батькивщины" заявила, что готова к новым вызовам, и призвала украинцев прийти на участки и проголосовать за свое будущее.
Также до обеда в Киеве успел проголосовать руководитель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, который прибыл на избирательный участок в Киеве в хорошем настроении, но без поддержки своей семьи. Бюллетень он разглядывал недолго, также быстро он и проголосовал.
Перед тем, как бросить бюллетень в урну, кандидат сказал присутствующим журналистам, что показывать в нем свою "галочку" точно не будет. Саму избирательную кампанию Разумков считает демократической. Однако заметил, что в этот раз некоторые политтехнологи слишком креативили, чтобы оттянуть голоса в пользу созвучных политсил.
Лидер "Голоса" Святослав Вакарчук впервые пришел на выборы как лидер собственной политсилы. Он прибыл на участок в приподнятом настроении, произнося свои политические стремления как на украинском, так и английском: "I voted for the future". Покинул участок Вакарчук за рулем шикарного внедорожника, однако без охраны, напоследок призвав украинцев приходить голосовать.
Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко традиционно пришел на участок со всей семьей и группой поддержки в вышиванках. Бюллетень в урну бросал со словами "С Богом!" под аплодисменты сторонников. С кем его политсила будет в Верховной Раде, он прокомментировал так: "Я буду поддерживать всех, кто поддерживает движение страны и наше движение в Европейский союз и НАТО".
16:50
Как сообщает ЦИК Украины, по данным из 10 округов, по состоянию на 16:00 явка на выборах составляет более 33%.