Украинцы выбирают новую Верховную Раду (Онлайн) 21.07.2019, 17:11

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(Обновляется) По состоянию на 16:00 явка на выборах составляет более 33%.

Украина выбирает новую Верховную Раду. В 08:00 утра открылись избирательные участки по всей стране и до 20:00 украинцы могут проголосовать за свою партию. На этих выборах будет два бюллетеня: один - для голосования за партию, и еще один - для голосования за мажоритарщика от округа, пишет liga.net.

Украинцы изберут 225 депутатов по спискам и 199 в мажоритарных округах (26 округов находятся на оккупированной Россией территории, там выборы не проходят).

ЦИК Украины зарегистрировал списки 22 партий (всего 2746 кандидатов) и 3085 кандидатов по мажоритарным округам.

18:00

Аваков: российские и оккупационные СМИ "раскручивали" пропаганду даже в "день тишины"

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что во время парламентской кампании в отличие от президентской не зафиксировано серьезных кибератак. Об этом он сказал на встрече с иностранными наблюдателями и дипломатами, сообщили в Департаменте коммуникации МВД Украины, сообщает unian.net.

В частности, Аваков отметил, что провокации со стороны РФ не прекращались и во время парламентской избирательной кампании. «Российские и оккупационные СМИ продолжают раскручивать пропаганду, в том числе и в «день тишины». Интересно, что это работает в пользу кандидатов «Оппозиционной платформы - За жизнь». Кроме того, оккупанты продолжают нарушать режим тишины. Даже сегодня четверо украинских защитников подорвались на мине. Двое погибли», - сказал он.

17:31

Завершилось голосование на первом зарубежном участке.

На избирательном участке в столице Австралии Канберре завершилось голосование на внеочередных выборах в украинский парламент. Об этом пресс-служба посольства Украины в Австралии, сообщает "Гордон".

"Завершилось голосование на избирательном участке №900001, который расположен в посольстве Украины в Канберре. Участие в выборах в Верховную Раду Украины приняли 57 человек, это 4% всех зарегистрированных избирателей", – отметили в диппредставительстве.

Украинцы в Австралии первыми начали голосование на выборах в украинский парламент – участок открылся в 1.00 по минском времени.

17:04

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко голосовала в элитном Киевском лицее. На участок она пришла вместе с мужем Александром, оба были одеты в корпоративные белые тона. Причем дали Тимошенко на участке только один бюллетень - за партии, ведь на этих выборах она меняла место голосования. Лидер "Батькивщины" заявила, что готова к новым вызовам, и призвала украинцев прийти на участки и проголосовать за свое будущее.

Фото: УНИАН

Также до обеда в Киеве успел проголосовать руководитель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, который прибыл на избирательный участок в Киеве в хорошем настроении, но без поддержки своей семьи. Бюллетень он разглядывал недолго, также быстро он и проголосовал.

Перед тем, как бросить бюллетень в урну, кандидат сказал присутствующим журналистам, что показывать в нем свою "галочку" точно не будет. Саму избирательную кампанию Разумков считает демократической. Однако заметил, что в этот раз некоторые политтехнологи слишком креативили, чтобы оттянуть голоса в пользу созвучных политсил.

Лидер "Голоса" Святослав Вакарчук впервые пришел на выборы как лидер собственной политсилы. Он прибыл на участок в приподнятом настроении, произнося свои политические стремления как на украинском, так и английском: "I voted for the future". Покинул участок Вакарчук за рулем шикарного внедорожника, однако без охраны, напоследок призвав украинцев приходить голосовать.

Фото: УНИАН

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко традиционно пришел на участок со всей семьей и группой поддержки в вышиванках. Бюллетень в урну бросал со словами "С Богом!" под аплодисменты сторонников. С кем его политсила будет в Верховной Раде, он прокомментировал так: "Я буду поддерживать всех, кто поддерживает движение страны и наше движение в Европейский союз и НАТО".

Фото: УНИАН

16:50

Как сообщает ЦИК Украины, по данным из 10 округов, по состоянию на 16:00 явка на выборах составляет более 33%.