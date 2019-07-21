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Министр экономразвития РФ: Единая валюта с Беларусью - завершающий этап интеграции

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  • 21.07.2019, 17:32
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Максим Орешкин

Максим Орешкин рассказал о стадии переговоров по единой валюте.

Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в воскресенье, пишет ТАСС.

«Бежать впереди с точки зрения создания единой валюты и единой денежно-кредитной политики точно не стоит, нужно, чтобы экономическая взаимосвязь была настолько сильная, чтобы введение валюты не приводило к таким колебаниям», — сказал Орешкин. Министр отметил, что переход на единую валюту — это завершающий этап интеграции России и Беларуси.

«Здесь мы так глубоко этот вопрос не обсуждали, потому что это вопрос совсем дальних сроков, мы сейчас смотрим на ближайшие пару лет <…> Мы сейчас работаем над тем, чтобы российские и белорусские предприятия независимо от их регистрации находились в едином экономическом пространстве», — сказал Орешкин.


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