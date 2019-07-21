Белорус поделился лайфхаком по борьбе с чиновниками 21.07.2019, 17:43

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Сергей Ольшевский в суде доказал, что не должен государству ни копейки.

Сергей Ольшевский купил прошлым летом на аукционе участок в Столбцовском районе. Через год домик на нем был уже готов. Попытался ввести его в эксплуатацию, а ему выкатили солидную сумму компенсации бюджету за инженерные сети. Как выяснилось, такие счета выставили всем тем, кто купил участок с аукциона после апреля 2014 года. Сергей был одним из первых, кто пошел в суд и доказал, что ничего не должен государству. Строительный блогер Павел Береснев заехал к нему в гости и выяснил, как правильно бороться с исполкомом, пишет tut.by.