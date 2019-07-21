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Видеофакт: Netflix выпустил первый тизер сериала «Ведьмак»

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  • 21.07.2019, 17:51

Американская развлекательная компания готовит сериал по книге польского писателя.

Стриминговый сервис Netflix выпустил тизер сериала «Ведьмак», премьера которого запланирована на 2019 год, пишет «Медуза».

В ролике представлены основные персонажи сериала, в том числе ведьмак Геральт из Ривии (Генри Кавилл), чародейка Йеннифэр (Аня Чалотра) и принцесса Цирилла (Фрейя Аллан).

Сериал основан на книгах польского писателя Анджея Сапковского. Создатель шоу — Лорен Шмидт («Западное крыло»).


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