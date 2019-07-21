Какие изменения грядут в оплате услуг ЖКХ 21.07.2019, 18:10

Жилищный кодекс в новой редакции будет изменен.

Кто получит арендную квартиру, кого выгонят из общежития и сколько нужно голосов товариществу собственников, чтобы достичь согласия?

Об изменениях в новой редакции Жилищного кодекса рассказало агентство «Минск-Новости».

Стоит сразу отметить, что обновленная редакция не отличается революционными нововведениями, удалось сохранить максимально его структуру. Исключены лишь главы о приватизации государственного жилья и о договорах поднайма, поскольку с 1 июля 2016-го у белорусов нет права обращаться за приватизацией занимаемых метров, а обязательства по этим договорам прекращены.

За все время граждане нашей страны успели приватизировать около 1,5 млн жилых помещений, это почти 78 млн кв. м.

Но все же, Кодекс содержит в себе принципиально новые позиции по сравнению с предыдущим документом. Что изменится?

Плата за услуги ЖКХ

В документе официально закрепили определение жилищно-коммунальных услуг и порядок оплаты.

Всего будет 9 основных услуг и 5 вспомогательных. Теперь оплачивая такие слуги, как техническое обслуживание лифта, санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома, возмещение расходов на электроэнергию, потребляемую на освещение и работу оборудования, кроме лифта, цена будет считаться не на основании зарегистрированных жильцов в квартире, а на основании ее площади.

Что такое основные услуги ЖКХ?

техническое обслуживание;

текущий ремонт;

капитальный ремонт;

санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома;

горячее и холодное водоснабжение;

водоотведение (канализация);

газо-, электро- и теплоснабжение;

техническое обслуживание лифта;

обращение с твердыми коммунальными отходами.

Арендное и социальное жилье

В обновленном Жилищном кодексе указан порядок сдачи помещений в аренду: 30 % – первоочередникам на период трудовых отношений, 10 % – военнослужащим, оставшиеся 60 % – гражданам, состоящим на учете нуждающихся, а при их отсутствии – любому желающему.

Помимо этого, людям, входящим в категорию социально незащищенных, можно будет перевести свою арендную квартиру в разряд социальной.

Такая возможность будет даваться только один раз, чтобы исключить возможные махинации.

При этом в социальное пользование нельзя выделить помещение меньше однокомнатной квартиры.

Товарищество собственников

Изменения ждут и механизм принятия решений товариществами. Согласно новым правилам, на собрание должны явиться не менее 50 % собственников. По основным вопросам действует следующий принцип: высказалось большинство присутствующих на собрании – значит, получено добро.

При ликвидации товарищества и для отчуждения имущества при реконструкции хватит 2/3 согласных. Сейчас для этого необходимо 100 %.

Проживание в общежитиях

В первую очередь в общежитие будут заселять воспитанников детских интернатов и совершеннолетних детей людей, которые живут в специальных домах для ветеранов, престарелых и инвалидов.

Претендовать на место в общежитии в первоочередном порядке могут граждане, у которых имеется положительная рекомендация после прохождения срочной военной службы.

Выселять из общежития будут дебоширов, которые мешают жить соседям и портят имущество. Для выселения достаточно три раза попасть под административную ответственность за такие проступки.

Нововведения в Жилищном кодексе начнут действовать с 1 января 2020 года.