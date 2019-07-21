Смерть Бердымухамедова: работает «схема Каримова»? 1 21.07.2019, 18:18

Гурбангулы Бердымухамедова

Архаичная государственная машина пытается скрыть информацию о диктаторе Туркменистана.

Туркменская оппозиция в очередной раз опубликовала новость о смерти диктатора Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. По данным, на которые опираются оппозиционные ресурсы, смерть диктатора наступила из-за заболевания почек. Несмотря на то, что подобные слухи циркулировали ещё в мае этого года и были отвергнуты государственной хроникой, для их возникновения есть все основания. Вероятно, разговоры спровоцировала срочная госпитализация матери туркменского лидера, которая, по словам источников, находится на лечении в Германии. Но ничего исключать нельзя, пишет news.ru.

Новость о смерти Бердымухамедова в очередной раз распространил оппозиционный Youtube-канал Erkin Turkmenistan, который ведется из-за рубежа. Со ссылкой на «местных корреспондентов» в Ашхабаде автор канала сообщил: «Диктатор скончался от острой почечной недостаточности. Ситуация в столице и в целом в стране остается пока неясной». Как отмечают в Erkin Turkmenistan, вопрос с преемником также пока не решен. Оппозиция ждет обнародования данных о смерти Бердымухамедова или опровержения. Подобные сообщения начали появляться еще в мае. Примерно в это время стало известно, что в Туркменистан срочно прибыла бригада турецких врачей. Как сообщили «Хроники Туркменистана» 21 мая, утренним рейсом в страну вылетели 10 медиков, среди которых — профессора медицины из известных стамбульских клиник и один анестезиолог-реаниматолог. Помимо этого, бригаду сопровождал врач из специализированного центра физической реабилитации.

Впрочем, хроника сыграла тогда против распространения подобных слухов. Официальный сайт ОБСЕ, в частности, распространил сообщение, согласно которому 21 мая Бердымухамедов принял у себя действующего председателя организации, главу МИД Словакии Мирослава Лайчака. А в новостном репортаже, который был показан по туркменскому телевидению, фигурировали кадры с этой встречи. Впрочем, позже лидер Туркменистана действительно «испарился» — на 10 дней. Это произошло после того, как 5 июля он провел расширенное заседание Кабинета министров. Ни факт исчезновения Бердымухамедова из поля зрения общественности, ни причину, как можно догадаться, государственные СМИ не освещали. Вялой попыткой ответить на все вопросы, связанные с «исчезновением», выглядело заявление государственного телевидения 15 июля о том, что Аркадаг вышел в отпуск. ТВ распространило кадры, на которых видно, как Бердымухамедов пишет книгу, пьет чай и проводит время с семьей.

Даже если диктатор окажется мертв, вряд ли архаичная государственная машина даст знать об этом общественности быстро. Именно так произошло, например, в Узбекистане с Исламом Каримовым.

Для столь консервативной страны, как Туркменистан, естественно, когда окружение диктатора пытается минимизировать информацию не только о его жизни, но и о жизни его родственников. Данные о предполагаемой смерти бросают вызов закрытости этой системы и поднимают вопрос о преемнике. У Бердымухамедова, в отличие от его предшественника, большой клан. Известно, что сын диктатора — Сердар Гурбангулыевич Бердымухамедов — в ноябре 2016 года был избран депутатом Меджлиса (парламента) страны. Вероятно, он будет «номером один» в списке тех, кто может занять место диктатора. Младшая дочь Бердымухамедова — Гульшан Атабаева — проживает в Париже вместе с супругом и работает в торговом представительстве Туркменистана во Франции. Конечно, достаточно мифов ходит и том, насколько влиятельны окружающие диктатора женщины — например, его сестры, однако гипотеза об их политическом весе не находит подтверждения на экспертном уровне.

В настоящее время в Туркменистане начали борьбу с утчекой информации о состояния здоровья диктатора. В Туркменабаде, в частности, чиновникам было предложено вести работу с населением, особенно с теми, чьи родственники живут за рубежом и имеют в выход в интернет. Силовики предупреждают, что «нежелательная» информация чаще всего передается именно через родственников, которые держат связь со своей малой родиной.