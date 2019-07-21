закрыть
21 июля 2019, воскресенье, 21:37
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Российская оппозиция предложила мэру Москвы переговоры

1
  • 21.07.2019, 18:55
  • 1,375
Фото: svaboda.org

Оппозиционные политики считают Собянина виновным за политический кризис в городе.

Кандидаты в Мосгордуму, которых не допустили до выборов, предложили мэру Москвы Сергею Собянину встретиться и обсудить сложившуюся ситуацию. По их мнению, именно Собянин несет ответственность за политический кризис в городе. Всего заявление подписали 16 кандидатов, в их числе оппозиционные политики Илья Яшин, Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Юлия Галямина, сообщает "Радио Свобода".

В субботу в центре Москвы на проспекте Сахарова прошел согласованный с властями митинг в поддержку независимых кандидатов, которым было отказано в регистрации на выборах в городскую думу. По данным "Белого счетчика", на акцию пришло 22 тысячи человек, МВД насчитало 12 тысяч.

Участники митинга потребовали допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Политик Алексей Навальный предложил устроить массовый митинг у здания мэрии 27 июля, сделав его бессрочным, если кандидатов все-таки не зарегистрируют. Мосгоризбирком назвали заявление представителей оппозиции "попыткой политического шантажа".


популярное за неделю

Мнение

«Сказанное давеча «гарантом», называется емким словом – демагогия»
«Сказанное давеча «гарантом», называется емким словом – демагогия» Дмитрий Растаев
Учите физику, военные
Учите физику, военные Ирина Халип
Кому и как защищать Отечество
Кому и как защищать Отечество Михаил Пастухов
Загнанные в угол
Загнанные в угол Валерий Карбалевич