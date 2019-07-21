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Топ-менеджер крупнейшей эстонской IT-компании: Удивило, насколько белорусы близки по менталитету к нам

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  • 21.07.2019, 18:59
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Артур Залужный

Артур Залужный cчитает, что у белорусов и эстонцев похожие темпераменты.

Топ-менеджер крупнейшей эстонской IT-компании Helmes, а также международный судья по бадминтону Артур Залужный сравнил белорусов и эстонцев, пишет «Трибуна».

– Что вообще знали о Беларуси до приезда?

– Совсем немного. Если попросить среднего эстонца сравнить Украину, Беларусь и Молдову, то сходу никаких различий они не назовут. Понимание этих различий и привязанность к этой стране пришли постепенно. Меня удивило, насколько белорусы близки по своему менталитету и восприятию ценностей к эстонцам. Обычно считается, что балты и славяне разные. Но в Беларуси мы нашли очень хорошее соприкосновение. За все десять лет у меня ни разу не было ситуации, когда я не понимал культурный код Беларуси, чтобы это мешало мне работать. С белорусами мы всегда находим общий язык.

– Чем похожи белорусы и эстонцы?

– Темпераментом. У меня есть возможность сравнить с россиянами, украинцами, и они все-таки другие. Эстонцы и белорусы в целом очень спокойные, уравновешенные, трудолюбивые, в какой-то мере терпеливые. Это качества, которые стоит ценить в людях, – сказал Залужный.


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