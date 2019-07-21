Ученые: Зеленые насаждения помогают избавиться от вредных привычек 21.07.2019, 19:14

Людям просто смотреть в окно на деревья, чтобы побороть мрачное настроение.

Отчет, опубликованный в журнале Health&Place, впервые показал связь между воздействием природы, различными зависимостями и негативными эмоциями, пишет «Вокруг света».

Исследователи из Школы психологии Плимутского университета спросили 149 респондентов в возрасте от 21 до 65 лет о том, много ли зеленых насаждений находится у них в округе, как часто они бывают в саду и посещают ли общественные зеленые зоны.

В исследовании также задавались вопросы о том, испытывают ли участники депрессию и тревогу, а также о тяге к таким вещам, как кофеин, шоколад, алкоголь и никотин. Респонденты оценили интенсивность, образность и навязчивость своих пристрастий по 11-балльной шкале.

Исследователи обнаружили, что наличие зеленых насаждений, которые можно увидеть из окна своего дома, способствовало снижению тяги ко вредным вещам. Эффект был особенно заметен, если более 25 процентов привычного пейзажа респондента были зелеными.

Экотерапия

Предыдущее похожее исследование психологов из Мичиганского университета касалось в основном упражнений на природе: в 2015 году ученые доказали, что 90-минутные групповые прогулки на природе эффективны в борьбе с депрессией и другими расстройствами психики.

Но людям с ограниченными возможностями или тем, у кого просто нет времени на 90-минутную прогулку, новое исследование предлагает альтернативу: просто смотреть в окно на деревья, чтобы побороть плохие привычки и мрачное настроение.

Исследователи надеются, что их открытие повлияет на программы общественного здравоохранения и доступность зеленых зон.

Эта работа является частью растущей области исследований, известной как экотерапия. Экотерапия изучает, как люди и природа могут взаимодействовать, принося пользу друг другу.