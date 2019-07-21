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Зафиксированы попытки России сорвать парламентские выборы в Украине

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  • 21.07.2019, 19:17
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Россия пыталась дезинформировать западный мир об украинских выборах.

Наблюдатели от Всемирного конгресса украинцев зафиксировали попытки России сорвать внеочередные парламентские выборы в Украине. Об этом сообщил президент общественной организации Евгений Чолий, пишет пресс-служба Министерства внутренних дел, сообщает liga.net.

"Во время президентских выборов наша команда была представлена 122 наблюдателями, которые делали медиа-мониторинг для 30 стран мира, на 20 языках и зафиксировали попытки дезинформировать западный мир об избирательном процессе в Украине, а также пытались очернить каждого из кандидатов. В своем отчете мы еще раз подчеркиваем, что Российская Федерация пыталась сорвать процесс выборов во время президентской кампании в Украине", - сказал Чолий.


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