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Белорусы за два дня собрали деньги на постамент для бюста Алесю Адамовичу

  • 21.07.2019, 19:28
Алесь Адамович

Бюст будет установлен на малой родине писателя.

Андрей Архипенко, один из организаторов кампании за увековечение памяти писателя Алеся Адамовича на его малой родине в поселке Глуша, сообщил, что с помощью краудфандинга за два дня удалось собрать деньги, которых не хватало на постамент для бюста, сообщает «Радыё Свабода».

Всего было собрано +1695 рублей при 900 запланированных.

В апреле установление бюста позволили местные власти.

Эскиз бюста авторства скульпторов Геника Лойко и Евгения Билея представили в прошлом году в октябре на открытии в Глуше арт-объекта «Остановка Адамовича».


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