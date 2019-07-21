Cтамбульский синдром докатился до Москвы 21.07.2019, 19:36

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Кремль боится повторить судьбу Эрдогана на выборах в Стамбуле.

Если бы Кремль позволил провести в Москве и Санкт-Петербурге чистые и прозрачные выборы, это было бы серьезной проверкой его популярности. Но такой сценарий едва ли возможен.

Кремль всегда очень беспокоится по поводу выборов в других странах, всерьез «беспокоится» о том, как они проходят, между тем внутри страны, в частности в Москве и Санкт-Петербурге, его ничуть не смущает тот факт, что политические оппоненты не фигурируют даже в бюллетенях для голосования — если не считать послушных коммунистов и «Справедливую Россию», пишет португальское издание Observador, (перевод - inosmi.ru).

Подконтрольные Кремлю СМИ так усердно и подробно освещают предстоящие парламентские выборы в Украине, которые должны пройти в воскресенье, что создается впечатление, будто соседняя страна является частью России. Ни одно движение украинского президента Владимира Зеленского не проходит незамеченным: предметом обсуждения в новостях становится даже цвет его плавок.

Разумеется, российские чиновники обещают украинским потребителям значительное снижение тарифов на российский газ в случае, если они проголосуют за партию «Оппозиционная платформа — За жизнь», связанную с Виктором Медведчуком, кумом Владимира Путина.

Опросы свидетельствуют о незначительном перевесе в пользу партии «Слуга народа» Владимира Зеленского, остается лишь узнать, получит ли эта партия большинство, необходимое для формирования правительства в одиночку, или ей придется организовывать коалицию.

Что касается российских выборов, то серьезной проверкой популярности Кремля могли бы стать муниципальные выборы в Москве и выборы губернатора Санкт-Петербурга — если бы им позволили быть справедливыми и прозрачными. Но судя по тому, что мы наблюдаем, будет сделано все возможное, чтобы российская столица и второй по величине город страны не повторили опыт Стамбула и Анкары, где большинство населения проголосовало против президента Эрдогана (Recep Tayyip Erdoğan).

Популярность партии «Единая Россия», которая является главной базой поддержки Владимира Путина, упала до исторического минимума. По данным Центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), эта политическая сила должна набрать 32,2% голосов. В октябре прошлого года партия проиграла выборы в трех регионах. И возможность того, что «Единая Россия» утратит большинство в Мосгордуме (законодательном собрании Москвы), вполне реальна.

Чтобы избежать подобного сценария, некоторые представители этой политической силы выступают в качестве «независимых кандидатов», чтобы дистанцироваться от «Единой России» с ее незавидной ныне репутацией.

Еще один способ «победить» на выборах заключается в том, чтобы не допустить появления в избирательных бюллетенях имен оппозиционных кандидатов, и для достижения этой цели в ход идут все возможные средства, наиболее распространенным из которых является обвинение в «подделке подписей». Девять кандидатов — некоторым из них оказывает поддержку Алексей Навальный, один из самых известных лидеров оппозиции — уже были исключены из предвыборной гонки именно под таким предлогом.

Еще один оппозиционный лидер, которого обвинили в этом преступлении, Илья Яшин даже привел в избирательную комиссию граждан, которые подтвердили верность своих подписей — но все тщетно.

Кремль через своего представителя Дмитрия Пескова, подобно Понтию Пилату, умывает руки и советует оппонентам обращаться в суды, которые так же независимы от власти, как и избирательная комиссия.

Как правило, российские власти пытаются убедить российских граждан в том, что их оппоненты не более чем группка маргиналов без какой-либо социальной поддержки. Но если это так, возникает очень простой вопрос: тогда зачем Кремль пытается отстранить их от выборов? Ведь участие оппозиции добавило бы легитимности нынешнему российскому режиму.

По словам политического обозревателя Лилии Шевцовой, «в Петербурге и Москве власть сделала иной выбор — отказалась от имитации выборов и игры в демократию. Отказалась откровенно и убедительно. Это не события локального характера».

Для Владимира Путина и его придворных главное не допустить раскола в нынешних структурах власти, не подвергать себя рискам в то время, когда недовольство населения растет.

«А что же Запад?— спрашивает Лилия Шевцова. — Ему все равно. Запад уже готов к переговорам с Москвой и давно ждет случая наладить диалог!»

В прошлом Западу не раз приходилось расплачиваться за подобную политику — достаточно обратиться к истории.