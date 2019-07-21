Национальный экзитпол: как проголосовали регионы Украины

Национальный экзитпол: как проголосовали регионы Украины1
- 21.07.2019, 20:19
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Социологи привели данные по cостоянию на 18:00.
Согласно данным национального экзитпола, наибольшее количество голосов на выборах набрала президентская партия "Слуга народа", пишет liga.net.
Cоциологи опубликовали данные национального экзитпола досрочных парламентских выборов по состоянию на 18:00. Голоса избирателей распределились следующим образом:
"Слуга народа" - 43,9%;
"Оппозиционная платформа – За жизнь" - 11,5%;
"Европейская солидарность" - 8,9%;
"Батькивщина" – 7,6%;
"Голос" - 6,3%.
По регионам голоса за партии разделились следующим образом:
"Слуга народа": 39,3 - запад, 45,1 - центр, 50,1 - юг, 37,2 - восток. "Оппоплатформа - За жизнь": 2,1 - запад, 6,9 - центр, 16,7 - юг, 30,8 - восток. "Евросолидарность": 12,7 - запад, 10,1 - центр, 6 - юг, 4 - восток. "Батькивщина": 10,1 - запад, 10 - центр, 4,3 - юг, 2,8 - восток. "Голос": 13,7 - запад, 5,1 - центр, 3,3 - юг, 1,9 - восток.
Партия "Сила и честь" набрала 4,4%, Оппозиционный блок – 3,3%, "Партия Шария" – 3,1%, "Радикальная партия" Олега Ляшко – 2,8%, "Украинская стратегия Гройсмана" – 2,2%, "Свобода" – 2,1%. Остальные партии набрали менее 1%.