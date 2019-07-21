Белорус Орловский стал рекордсменом по числу побед в UFC среди тяжеловесов 21.07.2019, 20:24

Андрей Орловский

Победа над Беном Ротвеллом стала для белоруса 17-й в боях организации.

Экс-чемпион UFC Андрей Орловский одолел в карде турнира UFC on ESPN 4 Бена Ротвелла единогласным решением судей, пишет tut.by.

Эта победа стала для белорусского тяжеловеса 17-й в боях организации. Таким образом, Орловский теперь является рекордсменом UFC по этому показателю.

Отметим, что победа над Ротвеллом стала для белорусского ветерана первой с марта 2018 года.