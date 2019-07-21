закрыть
21 июля 2019, воскресенье, 21:36
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Белорус Орловский стал рекордсменом по числу побед в UFC среди тяжеловесов

  • 21.07.2019, 20:24
Андрей Орловский

Победа над Беном Ротвеллом стала для белоруса 17-й в боях организации.

Экс-чемпион UFC Андрей Орловский одолел в карде турнира UFC on ESPN 4 Бена Ротвелла единогласным решением судей, пишет tut.by.

Эта победа стала для белорусского тяжеловеса 17-й в боях организации. Таким образом, Орловский теперь является рекордсменом UFC по этому показателю.

Отметим, что победа над Ротвеллом стала для белорусского ветерана первой с марта 2018 года.


популярное за неделю

Мнение

«Сказанное давеча «гарантом», называется емким словом – демагогия»
«Сказанное давеча «гарантом», называется емким словом – демагогия» Дмитрий Растаев
Учите физику, военные
Учите физику, военные Ирина Халип
Кому и как защищать Отечество
Кому и как защищать Отечество Михаил Пастухов
Загнанные в угол
Загнанные в угол Валерий Карбалевич