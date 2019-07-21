На какой работе и в каких регионах белорусы получают мизерные зарплаты? 2 21.07.2019, 20:45

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Власти дали информацию о распределении работников по размеру зарплат.

Эта статистика дает возможность найти тех, кто зарабатывает меньше всех. В мае 2019 года 11,2 тыс. предприятий с численностью занятых 2,628 млн человек отчитались властям о размерах зарплат каждого нанятого сотрудника, пишет banki24.by.

Занятость в экономике Беларуси в том месяце составляла 4,323 млн человек. Таким образом, обследование охватило около 60,8% от всех занятых. По итогам подсчетов оказалось, что доля работников с зарплатой ниже минимальной (330 BYN с 1 января 2019 года) составила 2,9%. В абсолютных числах это около 76 тыс. человек. Если эти люди были заняты полный рабочий день, то до минималки им должен был доплачивать работодатель.

В мае медианная зарплата в Беларуси составила 802,7 BYN. Медианная зарплата — это такая зарплата, которая делит ряд работников ровно пополам. При этом 50% работников имеют зарплату ниже медианной и еще 50% — выше ее. Следовательно, тех занятых, у которых зарплата ниже медианы, можно условно считать «бедными».

Согласно майскому обследованию 62,1 тыс. человек (2,4%) имели начисленную зарплату ниже 300 BYN. В этой категории 24,2 тыс. работали в коммерческих организациях и 37,9 тыс. — в некоммерческих. Доля людей с зарплатами ниже 300 BYN среди занятых в коммерческих организациях составила 1,4%, в коммерческих — 4,3%. Коммерческие компании ставят основной целью получение прибыли, а некоммерческие — иные цели. Еще 212,8 тыс. человек (8,1%) в мае 2019-го была начислена зарплата 300–400 BYN, 257 тыс. человек (9,8%) — 400–500 BYN, 266,6 тыс. человек (10,1%) — 500–600 BYN, 509,5 тыс. человек (19,4%) — 600–800 BYN.

Количество работников в некоммерческих организациях превалировало над числом работников в коммерческих только по двум категориям — до 300 BYN и 300–400 BYN. С зарплатами 300–400 BYN в некоммерческих компаниях было занято 118,4 тыс. человек (13,6%), в коммерческих — 94,4 тыс. (5,4%). Региональный срез в мае-2019 показывал относительно равномерное распределение работников с зарплатами ниже 300 BYN по областям. В Брестской области таковых насчитывалось 9,95 тыс. человек (2,8%), Витебской — 9,7 тыс. (3,1%), Гомельской — 9,9 тыс. (2,6%), Гродненской — 8,6 тыс. (2,9%), Минской — 7,6 тыс. (1,9%), Могилевской — 6,5 тыс. (2,3%).

В Минске число работников с зарплатой ниже 300 BYN составило 9,8 тыс. человек (1,7%). Одновременно в столице фиксировалась высочайшая концентрация занятых с зарплатами выше 10 000 BYN. Среди видов деятельности абсолютным лидером по числу работников с зарплатами ниже 300 BYN являлось образование — 19,1 тыс. человек. Такую зарплату в мае 2019-го начислили 4,9% занятых в этой сфере. Еще 6,4 тыс. человек (2,5%) низкооплачиваемого персонала наблюдалось в сельском хозяйстве, 5,6 тыс. (2,3%) — в здравоохранении, 5,3 тыс. (2,7%) — в розничной торговле. Самая высокая концентрация людей с зарплатой ниже 300 BYN отмечалась по видам деятельности «творчество, спорт, развлечения и отдых» — 8,5% (1 тыс. человек) и «предоставление прочих видов услуг» — 9,7% (5,5 тыс.).