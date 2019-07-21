Матвиенко: Я выступаю за создание единой валюты Беларуси и России 2 21.07.2019, 21:10

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Валентина Матвиенко

Фото: mk.ru

Председатель российского Совета Федерации расскзала о своем видении «союзного» государства.

Спикер российского Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что развитие "союза" РФ и Беларуси потребует в будущем единой валюты, сообщает РИА "Новости".

"В этом году мы отмечаем 20-летие "союзного договора". Это то время, когда мы должны осмыслить, как мы прошли этот путь, чего мы добились, на какой точке мы находимся и что нам нужно делать дальше", - сказала Матвиенко в интервью белорусскому телеканалу ОНТ, показанном в воскресенье.

По ее словам, "неразрешимых проблем между Россией и Беларусью не существует, они всегда находят решение".

"На мой взгляд, или мы строим дальше реальное союзное государство, - никто в России никогда не говорил, не поднимает тему создания единого государства, - нет, это союз государств. Но это должен быть полноценный союз с точки зрения одинаково развивающейся экономики, потому что иначе очень сложно интегрироваться. Это союз, который должен на том или ином этапе иметь единую валюту, потому что трудно с разными валютами определять финансово-денежную, валютную политику", - отметила Матвиенко.