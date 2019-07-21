Круизный лайнер спас 111 мигрантов в Средиземном море 21.07.2019, 21:19

Лодка с нелегальными мигрантами начала тонуть в 40 морских милях от греческого полуострова Пелопоннес.

У берегов Греции круизный лайнер Marella Discovery принял на борт 111 мигрантов, среди которых было 33 несовершеннолетних. Об этом сообщила греческая береговая охрана в воскресенье, 21 июля. Лодка с беженцами, направлявшимися в Италию, начала тонуть накануне примерно в 40 морских милях к западу от греческого полуострова Пелопоннес. Из каких стран бежали мигранты, не уточняется. Всех спасенных доставили в порт греческого города Каламаты, сообщает "Немецкая волна".

С тех пор, как страны, через которые проходит так называемый балканский маршрут, ужесточили охрану своих границ, многие мигранты пытаются попасть из Греции или Турции в Италию морем.

"Врачи без границ" возобновят миссию в Средиземном море

Ранее, 21 июля, благотворительные организации "Врачи без границ" и SOS Méditerranée объявили о возобновлении спасательной миссии в Средиземном море. В конце июля эту задачу возьмет на себя команда корабля Ocean Viking, который придет на смену судну Aquarius, лишившемуся ранее права ходить под флагами Гиблартара и Панамы.

Центральная часть Средиземного моря - самый опасный в мире маршрут для беженцев, отмечают "Врачи без границ". В 2019 году при переправе через него уже погибли не менее 426 человек, в том числе дети.