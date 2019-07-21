Диетологи: Что кушать перед сном и не толстеть 21.07.2019, 21:28

Не надо ограничивать себя в еде, если ощущаете голод перед сном.

Ученые обнародовали список продуктов, которые можно употреблять перед тем, как отойти ко сну.

Такая информация была опубликована на портале новостей facenews.ua.

Исследователи выявили, что во время сна, организм использует для поддержания естественных процессов килокалории из запасов жира, а не из последнего приема пищи. В связи с этим нужно быть внимательным, какой вид пищи перед сном вы планируете съесть.

По словам экспертов не надо ограничивать себя в еде, если ощущаете голод. Лучше чем-то перекусить, но главное, чтобы это прием пищи был легким. Диетологи считают, что лучшим продуктом для употребления перед отходом ко сну будут орехи и сухофрукты. Они отлично блокируют чувство голода, при этом, не забив сильно желудок. Кроме того, орехи богатые витаминами и микроэлементами. Таким образом, такой перекус не просто быстро насытит, а и принесет нашему организму большую пользу.

Еще одно место среди дозволенных продуктов, которые употребляют на ночь, исследователи считают кисломолочные продукты. К ним относятся: кефир, творог, ряженка, несладкий йогурт, в который кстати при желании можно добавить те же сухофрукты.

Для перекуса перед сном подойдет и яблоко или небольшая порция овсянки. Дело в том, что они благоприятно влияют на работу ЖКТ.

Несмотря на то, что перед сном кушать можно, лучше позаботиться о том, чтобы последний прием пищи был за пару часов к отходу ко сну.