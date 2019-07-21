Святослав Вакарчук: Украинцы проголосовали за изменения

Святослав Вакарчук: Украинцы проголосовали за изменения3
- 21.07.2019, 21:42
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Лидер партии «Голос» поблагодарил всех, кто голосовал за его политическую силу.
Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук отреагировал на первые данные экзитполов внеочередных выборов в Верховную Раду, согласно которым его политсила преодолевает пятипроцентный барьер.
Во время выступления в своем штабе он подчеркнул, что его партия стала частью «изменений, за которые проголосовали украинцы».
«С того, что мы видим, люди проголосовали за изменения, и мы рады быть частью этих изменений», — цитирует его «Интерфакс-Украина».
Реакція Святослава Вакарчука на результати екзит-полу pic.twitter.com/zOZ3JxMhIT— НВ (@tweetsNV) July 21, 2019
«Я хотел бы поблагодарить всех, кто верил в нас, всех, кто поддерживал нас, и всех, кто болел за нас и словом и делом», — добавил он.