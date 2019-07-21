Святослав Вакарчук: Украинцы проголосовали за изменения 3 21.07.2019, 21:42

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Святослав Вакарчук

Лидер партии «Голос» поблагодарил всех, кто голосовал за его политическую силу.

Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук отреагировал на первые данные экзитполов внеочередных выборов в Верховную Раду, согласно которым его политсила преодолевает пятипроцентный барьер.

Во время выступления в своем штабе он подчеркнул, что его партия стала частью «изменений, за которые проголосовали украинцы».

«С того, что мы видим, люди проголосовали за изменения, и мы рады быть частью этих изменений», — цитирует его «Интерфакс-Украина».

Реакція Святослава Вакарчука на результати екзит-полу pic.twitter.com/zOZ3JxMhIT — НВ (@tweetsNV) July 21, 2019

«Я хотел бы поблагодарить всех, кто верил в нас, всех, кто поддерживал нас, и всех, кто болел за нас и словом и делом», — добавил он.