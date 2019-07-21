Телевидение Туркменистана показало кадры с Бердымухамедовым за 15 июля
- 21.07.2019, 22:05
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В это время он вышел в отпуск.
Cегодня радио «Говорит Москва» сообщило о смерти диктатора Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовa.
Гурбангулы Бердымухамедов ушел в отпуск 15 июля. Сегодня о его смерти сообщил Telegram-канал El Murid, специализирующийся на освещении событий в арабских странах. Днем ранее оппозиционный YouTube-канал «Свободный Туркменистан» со ссылкой на своих корреспондентов в Ашхабаде сообщал, что политик скончался накануне, 20 июля, во второй половине дня. Причиной смерти называется острая почечная недостаточность.
Однако посольство Туркменистана в России заявило, что информация о смерти не соответствует действительности.
Как сообщает Telegram-канал «Протесты в мире», телевидение Туркменистана в вечерних выпусках показало кадры с Бердымухамедовым за 15 июля, когда он вышел в отпуск.