Телевидение Туркменистана показало кадры с Бердымухамедовым за 15 июля 21.07.2019, 22:05

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Гурбангулы Бердымухамедов

Фото: AFP

В это время он вышел в отпуск.

Cегодня радио «Говорит Москва» сообщило о смерти диктатора Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовa.

Гурбангулы Бердымухамедов ушел в отпуск 15 июля. Сегодня о его смерти сообщил Telegram-канал El Murid, специализирующийся на освещении событий в арабских странах. Днем ранее оппозиционный YouTube-канал «Свободный Туркменистан» со ссылкой на своих корреспондентов в Ашхабаде сообщал, что политик скончался накануне, 20 июля, во второй половине дня. Причиной смерти называется острая почечная недостаточность.

Однако посольство Туркменистана в России заявило, что информация о смерти не соответствует действительности.

Как сообщает Telegram-канал «Протесты в мире», телевидение Туркменистана в вечерних выпусках показало кадры с Бердымухамедовым за 15 июля, когда он вышел в отпуск.