Брестский активист: Любые действия на аккумуляторном заводе - вне закона 21.07.2019, 22:22

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Брестчане продолжают выходить на акции против вредного предприятия.

Днем 21 июля в Бресте прошли традиционные кормление голубей и шествие по городу в знак протеста против строительства под Брестом аккумуляторного завода. Главной темой, которую обсуждали люди, стало отрицательное заключение экологической экспертизы проекта завода, пишет «Брестская газета».

«Данная экспертиза расставила точки над «i». Проект завода не соответствует законодательству. Любые действия на территории завода теперь вообще запрещены. Если сравнить распоряжение Анатолия Лиса о приостановке строительства завода – это килограмм, а отрицательное заключение экологической экспертизы – это тонна. Т. е. любые действия сейчас там вне закона. И с понедельника я лично буду помогать властям следить за соблюдением этого очень пристально. Любое включение компрессора, любое движение воды – вне закона. Проект не прошел экологическую экспертизу», – сказал на площади активист движения против завода Дмитрий Бекалюк.

Строительство аккумуляторного завода на промышленной площадке «Аэропорт» в СЭЗ «Брест» началось в конце 2017 года. Его запуск изначально планировался в августе 2018 года, потом в конце 2018 года. В 2019 году сроки тоже не раз продлевались.

Одновременно со стройкой в Брестском регионе началась кампания против появления в СЭЗ этого предприятия. На протяжении всего этого времени инициативная группа брестчан и жителей района, а также ее сторонники постоянно заявляют о многочисленных нарушениях на разных этапах реализации проекта. Представители завода уверяли, что нарушений нет, до недавних пор об этом говорили и чиновники.

14 июня председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис приостановил строительство аккумуляторного завода до устранения выявленных нарушений.

Начиная с 4 марта прошлого года каждое воскресенье противники завода выходят на площадь Ленина покормить голубей и тем самым высказать свой молчаливый протест против завода. За это многих из них не раз задерживали и штрафовали.