РИА «Новости»: Информация о смерти диктатора Туркменистана оказалась ложной 21.07.2019, 23:50

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Слухи о гибели Бердымухамедова появились из-за его длительного отсутствия на публике.

Директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев извинился за сообщение о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, сообщает РИА Новости.

Ранее эксперт в комментарии радиостанции "Говорит Москва" заявил, что Бердымухамедов умер на днях во время отпуска. Рубаев сослался на бизнесменов, которые якобы узнали об этом от источников из спецслужб.

Позже политолог сообщил, что эта информация не подтвердилась.

"Приношу свои извинения родным и близким президента , а так же всем гражданам Туркменистана", - написал он в фейсбуке.

Рубаев предположил, что слухи о гибели туркменского диктатора появились из-за его длительного отсутствия на публике. Политолог заявил, что Бердымухамедова не было десять дней, и поэтому "жители страны начали волноваться".

"Согласно русской пословице, теперь точно будет жить долго", — заключил Рубаев в комментарии "Говорит Москва".