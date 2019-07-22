ЦИК Украины: В Раду проходят пять партий

ЦИК Украины: В Раду проходят пять партий31
- 22.07.2019, 7:36
- 18,244
(Обновляется) Обработаны 50% бюллетеней.
21 июля в Украине прошли досрочные выборы в Верховную Раду.
Выборы прошли по действующему избирательному законодательству, предусматривающему смешанную систему (половина депутатов избирается по пропорциональной системе, вторая половина – по мажоритарной), закрытые партийные списки и 5-процентный проходной барьер.
Украинцы избирали 225 депутатов по спискам и 199 в мажоритарных округах (26 округов находятся на оккупированной Россией территории, там выборы не проходят).
ЦИК зарегистрировал списки 22 партий (всего 2746 кандидатов) и 3085 кандидатов по мажоритарным округам.
10:56
ЦИК обработала 50% протоколов: результаты голосования
Центральная избирательная комиссия обработала 50% электронных протоколов окружных избирательных комиссий по многомандатному избирательному округу на внеочередных выборах в Верховную Раду, лидирует "Слуга народа" - 42, 44%. Об этом сообщает (liga.nethttps://news.liga.net/politics/news/tsik-obrabotala-50-protokolov-rezultaty-golosovaniya) со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
На втором месте - "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,87%, третьем - "Европейская солидарность" - 8,65%, четвертом "Батькивщина" - 8,02%, пятом - "Голос" - 6,39%.
10:27
ЦИК Украины: Партия Порошенко победила на выборах в заграничном округе
В заграничном избирательном округе по результатам обработки 100% протоколов победила партия «Европейская солидарность», сообщает unian.net.
Такие данные обнародованы на сайте Центральной избирательной комиссии. Так, в других странах партию «Европейская солидарность» на внеочередных парламентских выборах поддержали 29,5% избирателей; партию «Слуга народа» - 28,1%; «Голос» - 19,6%; партию Шария - 4,4%; ВО «Свобода» - 4,2%; «Оппозиционная платформу - За жизнь» - 3,6%; «Силу и честь» - 3,0%; ВО «Батькивщина» - 2,0%. Все остальные партии получили менее 2% голосов избирателей. Всего в заграничном избирательном округе было открыто 102 участка для голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду.
10.00
Партия Зеленского получает 246 мест в Раде из 424
Центральная избирательная комиссия Украины обработала 47,70% электронных протоколов окружных избирательных комиссий по многомандатному избирательному округу на внеочередных выборах в Верховную Раду, лидирует «Слуга народа» - 42,34%. Об этом сообщает pravda.com.ua со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
На втором месте – «Оппозиционная платформа - За жизнь» - 12,78%, третьем – «Европейская солидарность» - 8,68%, четвертом «Батькивщина» - 8,1%, пятом – «Голос» - 6,38%.
С учетом данных по мажоритарным округам (где «Слуга народа» получает 124 места из 199) партия Владимира Зеленского получает 246 мест из 424, то есть более 50%.
08.00
Партия Зеленского получает большинство мест в Раде
Центральная избирательная комиссия Украины обработала 35,51 % электронных протоколов окружных избирательных комиссий по многомандатному избирательному округу на внеочередных выборах в Верховную Раду, лидирует «Слуга народа» - 42,19%. Об этом сообщает liga.net со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
На втором месте – «Оппозиционная платформа - За жизнь» - 12,75%, третьем – «Европейская солидарность» - 8,71%, четвертом «Батькивщина» - 8,15%, пятом – «Голос» - 6,39%.
С учетом данных по мажоритарным округам партия Владимира Зеленского «Слуга народа» по состоянию на 8.00 утра получает 227 мест в Верховной Раде из 450, то есть 50,44%.
07.00
После обработки ЦИК Украины 30,90% протоколов голоса распределяются следующим образом:
— «Слуга народа» — 42,12%;
— «Оппозиционная платформа — За життя» — 12,69%;
— «Европейская солидарность» — 8,70%;
— «Батькивщина» — 8,20%;
— «Голос» — 6,41%.
06.08
Центральная избирательная комиссия Украины обработала 25,82% электронных протоколов окружных избирательных комиссий по многомандатному избирательному округу на внеочередных выборах в Верховную Раду. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
Партия «Слуга народа» набрала - 42,03%, «Оппозиционная платформа - За жизнь» - 12,64%, «Европейская солидарность» - 8,64%, «Батькивщина» - 8,33%, «Голос» - 6,38%.
22.46
ЦИК Украины: Явка на выборах составила 49,84%
Активнее всего голосовали украинцы в Черниговской области.
Явка избирателей на досрочных выборах в Верховную Раду по результатам подсчетов во всех 199 округах составляет 49,84%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центральной избирательной комиссией, сообщает liga.net.
По данным на настоящий момент, активнее всего голосовали в Черниговской области – 54,8%. Наименее активно – в Закарпатской области, 41,16%.
По состоянию на 16:00, явка избирателей составляла 36,5%. По состоянию на 12:00, явка избирателей составляла 17,8%. Избирательные участки начали свою работу в 08:00 и закрылись в 20:00.
22:00
На внеочередных парламентских выборах 2019 барьер в 5% преодолевают пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - за Жизнь", "Европейская солидарность", ВО "Батькивщина" и "Голос", сообщает "Украинская правда".
Об этом свидетельствуют результаты Национального экзит-пола по состоянию на 20.00.
Лидером электоральных симпатий стала президенстька партия "Слуга народа" - 44,2% поддержки избирателей.
Следующие результаты: "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,4%, "Европейская Солидарность" - 8,8%, Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 7,4%, "Голос" - 6,5%.
По словам социологов, статистическая погрешность выборки не превышает 2,5% для лидеров и в пределах 0,5-1% для других партий.
Ближе всего к 5-процентному проходному барьеру среди аутсайдеров находится партия "Сила и честь" - 4,3% голосов.
21:49
К закрытию участков явка 50,35% - ЦИК Украины
21.38
Святослав Вакарчук: Украинцы проголосовали за изменения
Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук отреагировал на первые данные экзитполов внеочередных выборов в Верховную Раду, согласно которым его политсила преодолевает пятипроцентный барьер.
Во время выступления в своем штабе он подчеркнул, что его партия стала частью «изменений, за которые проголосовали украинцы».
«С того, что мы видим, люди проголосовали за изменения, и мы рады быть частью этих изменений», — цитирует его «Интерфакс-Украина».
«Я хотел бы поблагодарить всех, кто верил в нас, всех, кто поддерживал нас, и всех, кто болел за нас и словом и делом», — добавил он.
20.57
Выборы в Украине: «Слуга народа» заявляет о победе на всех мажоритарных округах Киева
В Украине всех округах в городе Киеве победили кандидаты от президентской партии "Слуга народа". Об этом в штабе партии сообщили на пресс-конференции после объявления результатов экзит-полов, сообщает zn.ua.
"Во всех 13 округах Киева побеждают кандидаты от "Слуги народа". Также по двум "специфических" округах Киевской области лидируют кандидаты от партии, это Александр Дубинский и Ольга Василевская", - заявил гендиректор телеканала "1+1" Александр Ткаченко.
По данным Национального экзит-пола по состоянию на 18:00 на внеочередных выборах в Верховную Раду девятого созыва проходят пять партий. Таким образом рейтинг партий сложился следующим образом: "Слуга народа" - 43.9%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11.5%, "Европейская солидарность" - 8.9%, "Батькивщина" - 7.6%, "Голос" - 6.3%.
20:32
Зеленский прокомментировал результаты экзитпола
21 июля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в штаб партии "Слуга народа" и выступил после объявления экзит-полов, сообщает корреспондент издания "Гордон".
"Очень классный, мощный результат. 73% было бы лучше, но мы благодарны. Я лично и каждый из нас благодарен народу Украины за поддержку. Спасибо за большое доверие к нашей партии "Слуга народа", – сказал он.
20.00
Национальный экзитпол Украины объявил данные опросов на 18:00:
"Слуга Народу" 43.9%
"Оппозиционная платформа - За жизнь" 11,5%
"Европейская солидарность" - 8,9% голосов избирателей;
ВО "Батькивщина" - 7,6%
"Голос" - 6,3%
"Сила и Честь" - 4.4%
"Оппозиционный блок" - 3.3%
По регионам голоса за партии разделились следующим образом:
"Слуга народа": 39,3 - запад, 45,1 - центр, 50,1 - юг, 37,2 - восток. "Оппоплатформа - За жизнь": 2,1 - запад, 6,9 - центр, 16,7 - юг, 30,8 - восток. "Евросолидарность": 12,7 - запад, 10,1 - центр, 6 - юг, 4 - восток. "Батькивщина": 10,1 - запад, 10 - центр, 4,3 - юг, 2,8 - восток. "Голос": 13,7 - запад, 5,1 - центр, 3,3 - юг, 1,9 - восток.
Напомним, что для попадания партии в Верховную Раду Украины она должна преодолеть пятипроцентный барьер.
19.14
Зафиксированы попытки России сорвать парламентские выборы в Украине
Наблюдатели от Всемирного конгресса украинцев зафиксировали попытки России сорвать внеочередные парламентские выборы в Украине. Об этом сообщил президент общественной организации Евгений Чолий, пишет пресс-служба Министерства внутренних дел, сообщает liga.net.
"Во время президентских выборов наша команда была представлена 122 наблюдателями, которые делали медиа-мониторинг для 30 стран мира, на 20 языках и зафиксировали попытки дезинформировать западный мир об избирательном процессе в Украине, а также пытались очернить каждого из кандидатов. В своем отчете мы еще раз подчеркиваем, что Российская Федерация пыталась сорвать процесс выборов во время президентской кампании в Украине", - сказал Чолий.
18:00
Аваков: российские и оккупационные СМИ "раскручивали" пропаганду даже в "день тишины"
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что во время парламентской кампании в отличие от президентской не зафиксировано серьезных кибератак. Об этом он сказал на встрече с иностранными наблюдателями и дипломатами, сообщили в Департаменте коммуникации МВД Украины, сообщает unian.net.
В частности, Аваков отметил, что провокации со стороны РФ не прекращались и во время парламентской избирательной кампании. «Российские и оккупационные СМИ продолжают раскручивать пропаганду, в том числе и в «день тишины». Интересно, что это работает в пользу кандидатов «Оппозиционной платформы - За жизнь». Кроме того, оккупанты продолжают нарушать режим тишины. Даже сегодня четверо украинских защитников подорвались на мине. Двое погибли», - сказал он.
17:31
Завершилось голосование на первом зарубежном участке.
На избирательном участке в столице Австралии Канберре завершилось голосование на внеочередных выборах в украинский парламент. Об этом пресс-служба посольства Украины в Австралии, сообщает "Гордон".
"Завершилось голосование на избирательном участке №900001, который расположен в посольстве Украины в Канберре. Участие в выборах в Верховную Раду Украины приняли 57 человек, это 4% всех зарегистрированных избирателей", – отметили в диппредставительстве.
Украинцы в Австралии первыми начали голосование на выборах в украинский парламент – участок открылся в 1.00 по минском времени.
17:04
Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко голосовала в элитном Киевском лицее. На участок она пришла вместе с мужем Александром, оба были одеты в корпоративные белые тона. Причем дали Тимошенко на участке только один бюллетень - за партии, ведь на этих выборах она меняла место голосования. Лидер "Батькивщины" заявила, что готова к новым вызовам, и призвала украинцев прийти на участки и проголосовать за свое будущее.
Также до обеда в Киеве успел проголосовать руководитель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, который прибыл на избирательный участок в Киеве в хорошем настроении, но без поддержки своей семьи. Бюллетень он разглядывал недолго, также быстро он и проголосовал.
Перед тем, как бросить бюллетень в урну, кандидат сказал присутствующим журналистам, что показывать в нем свою "галочку" точно не будет. Саму избирательную кампанию Разумков считает демократической. Однако заметил, что в этот раз некоторые политтехнологи слишком креативили, чтобы оттянуть голоса в пользу созвучных политсил.
Лидер "Голоса" Святослав Вакарчук впервые пришел на выборы как лидер собственной политсилы. Он прибыл на участок в приподнятом настроении, произнося свои политические стремления как на украинском, так и английском: "I voted for the future". Покинул участок Вакарчук за рулем шикарного внедорожника, однако без охраны, напоследок призвав украинцев приходить голосовать.
Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко традиционно пришел на участок со всей семьей и группой поддержки в вышиванках. Бюллетень в урну бросал со словами "С Богом!" под аплодисменты сторонников. С кем его политсила будет в Верховной Раде, он прокомментировал так: "Я буду поддерживать всех, кто поддерживает движение страны и наше движение в Европейский союз и НАТО".
16:50
Как сообщает ЦИК Украины, по данным из 10 округов, по состоянию на 16:00 явка на выборах составляет более 33%.