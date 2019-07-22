ЦИК Украины: В Раду проходят пять партий 31 22.07.2019, 7:36

18,244

Фото: соцсети

(Обновляется) Обработаны 50% бюллетеней.

21 июля в Украине прошли досрочные выборы в Верховную Раду.

Выборы прошли по действующему избирательному законодательству, предусматривающему смешанную систему (половина депутатов избирается по пропорциональной системе, вторая половина – по мажоритарной), закрытые партийные списки и 5-процентный проходной барьер.

Украинцы избирали 225 депутатов по спискам и 199 в мажоритарных округах (26 округов находятся на оккупированной Россией территории, там выборы не проходят).

ЦИК зарегистрировал списки 22 партий (всего 2746 кандидатов) и 3085 кандидатов по мажоритарным округам.

10:56

ЦИК обработала 50% протоколов: результаты голосования

Центральная избирательная комиссия обработала 50% электронных протоколов окружных избирательных комиссий по многомандатному избирательному округу на внеочередных выборах в Верховную Раду, лидирует "Слуга народа" - 42, 44%. Об этом сообщает (liga.nethttps://news.liga.net/politics/news/tsik-obrabotala-50-protokolov-rezultaty-golosovaniya) со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

На втором месте - "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,87%, третьем - "Европейская солидарность" - 8,65%, четвертом "Батькивщина" - 8,02%, пятом - "Голос" - 6,39%.

10:27

ЦИК Украины: Партия Порошенко победила на выборах в заграничном округе

В заграничном избирательном округе по результатам обработки 100% протоколов победила партия «Европейская солидарность», сообщает unian.net.

Такие данные обнародованы на сайте Центральной избирательной комиссии. Так, в других странах партию «Европейская солидарность» на внеочередных парламентских выборах поддержали 29,5% избирателей; партию «Слуга народа» - 28,1%; «Голос» - 19,6%; партию Шария - 4,4%; ВО «Свобода» - 4,2%; «Оппозиционная платформу - За жизнь» - 3,6%; «Силу и честь» - 3,0%; ВО «Батькивщина» - 2,0%. Все остальные партии получили менее 2% голосов избирателей. Всего в заграничном избирательном округе было открыто 102 участка для голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду.

10.00

Партия Зеленского получает 246 мест в Раде из 424

Центральная избирательная комиссия Украины обработала 47,70% электронных протоколов окружных избирательных комиссий по многомандатному избирательному округу на внеочередных выборах в Верховную Раду, лидирует «Слуга народа» - 42,34%. Об этом сообщает pravda.com.ua со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

На втором месте – «Оппозиционная платформа - За жизнь» - 12,78%, третьем – «Европейская солидарность» - 8,68%, четвертом «Батькивщина» - 8,1%, пятом – «Голос» - 6,38%.

С учетом данных по мажоритарным округам (где «Слуга народа» получает 124 места из 199) партия Владимира Зеленского получает 246 мест из 424, то есть более 50%.

08.00

Партия Зеленского получает большинство мест в Раде

Центральная избирательная комиссия Украины обработала 35,51 % электронных протоколов окружных избирательных комиссий по многомандатному избирательному округу на внеочередных выборах в Верховную Раду, лидирует «Слуга народа» - 42,19%. Об этом сообщает liga.net со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

На втором месте – «Оппозиционная платформа - За жизнь» - 12,75%, третьем – «Европейская солидарность» - 8,71%, четвертом «Батькивщина» - 8,15%, пятом – «Голос» - 6,39%.

С учетом данных по мажоритарным округам партия Владимира Зеленского «Слуга народа» по состоянию на 8.00 утра получает 227 мест в Верховной Раде из 450, то есть 50,44%.

Фото: cvk.gov.ua

07.00

После обработки ЦИК Украины 30,90% протоколов голоса распределяются следующим образом:

— «Слуга народа» — 42,12%;

— «Оппозиционная платформа — За життя» — 12,69%;

— «Европейская солидарность» — 8,70%;

— «Батькивщина» — 8,20%;

— «Голос» — 6,41%.

06.08

Центральная избирательная комиссия Украины обработала 25,82% электронных протоколов окружных избирательных комиссий по многомандатному избирательному округу на внеочередных выборах в Верховную Раду. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Партия «Слуга народа» набрала - 42,03%, «Оппозиционная платформа - За жизнь» - 12,64%, «Европейская солидарность» - 8,64%, «Батькивщина» - 8,33%, «Голос» - 6,38%.

22.46

ЦИК Украины: Явка на выборах составила 49,84%

Активнее всего голосовали украинцы в Черниговской области.

Явка избирателей на досрочных выборах в Верховную Раду по результатам подсчетов во всех 199 округах составляет 49,84%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центральной избирательной комиссией, сообщает liga.net.

По данным на настоящий момент, активнее всего голосовали в Черниговской области – 54,8%. Наименее активно – в Закарпатской области, 41,16%.

По состоянию на 16:00, явка избирателей составляла 36,5%. По состоянию на 12:00, явка избирателей составляла 17,8%. Избирательные участки начали свою работу в 08:00 и закрылись в 20:00.

Фото: cvk.gov.ua

22:00

На внеочередных парламентских выборах 2019 барьер в 5% преодолевают пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - за Жизнь", "Европейская солидарность", ВО "Батькивщина" и "Голос", сообщает "Украинская правда".

Об этом свидетельствуют результаты Национального экзит-пола по состоянию на 20.00.

Лидером электоральных симпатий стала президенстька партия "Слуга народа" - 44,2% поддержки избирателей.

Следующие результаты: "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,4%, "Европейская Солидарность" - 8,8%, Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 7,4%, "Голос" - 6,5%.

По словам социологов, статистическая погрешность выборки не превышает 2,5% для лидеров и в пределах 0,5-1% для других партий.

Ближе всего к 5-процентному проходному барьеру среди аутсайдеров находится партия "Сила и честь" - 4,3% голосов.

21:49

К закрытию участков явка 50,35% - ЦИК Украины

21.38

Святослав Вакарчук: Украинцы проголосовали за изменения

Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук отреагировал на первые данные экзитполов внеочередных выборов в Верховную Раду, согласно которым его политсила преодолевает пятипроцентный барьер.

Во время выступления в своем штабе он подчеркнул, что его партия стала частью «изменений, за которые проголосовали украинцы».

«С того, что мы видим, люди проголосовали за изменения, и мы рады быть частью этих изменений», — цитирует его «Интерфакс-Украина».

«Я хотел бы поблагодарить всех, кто верил в нас, всех, кто поддерживал нас, и всех, кто болел за нас и словом и делом», — добавил он.

20.57

Выборы в Украине: «Слуга народа» заявляет о победе на всех мажоритарных округах Киева

В Украине всех округах в городе Киеве победили кандидаты от президентской партии "Слуга народа". Об этом в штабе партии сообщили на пресс-конференции после объявления результатов экзит-полов, сообщает zn.ua.

"Во всех 13 округах Киева побеждают кандидаты от "Слуги народа". Также по двум "специфических" округах Киевской области лидируют кандидаты от партии, это Александр Дубинский и Ольга Василевская", - заявил гендиректор телеканала "1+1" Александр Ткаченко.

По данным Национального экзит-пола по состоянию на 18:00 на внеочередных выборах в Верховную Раду девятого созыва проходят пять партий. Таким образом рейтинг партий сложился следующим образом: "Слуга народа" - 43.9%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11.5%, "Европейская солидарность" - 8.9%, "Батькивщина" - 7.6%, "Голос" - 6.3%.

20:32

Зеленский прокомментировал результаты экзитпола

21 июля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в штаб партии "Слуга народа" и выступил после объявления экзит-полов, сообщает корреспондент издания "Гордон".

"Очень классный, мощный результат. 73% было бы лучше, но мы благодарны. Я лично и каждый из нас благодарен народу Украины за поддержку. Спасибо за большое доверие к нашей партии "Слуга народа", – сказал он.

20.00

Национальный экзитпол Украины объявил данные опросов на 18:00:

"Слуга Народу" 43.9%

"Оппозиционная платформа - За жизнь" 11,5%

"Европейская солидарность" - 8,9% голосов избирателей;

ВО "Батькивщина" - 7,6%

"Голос" - 6,3%

"Сила и Честь" - 4.4%

"Оппозиционный блок" - 3.3%

По регионам голоса за партии разделились следующим образом:

"Слуга народа": 39,3 - запад, 45,1 - центр, 50,1 - юг, 37,2 - восток. "Оппоплатформа - За жизнь": 2,1 - запад, 6,9 - центр, 16,7 - юг, 30,8 - восток. "Евросолидарность": 12,7 - запад, 10,1 - центр, 6 - юг, 4 - восток. "Батькивщина": 10,1 - запад, 10 - центр, 4,3 - юг, 2,8 - восток. "Голос": 13,7 - запад, 5,1 - центр, 3,3 - юг, 1,9 - восток.

Напомним, что для попадания партии в Верховную Раду Украины она должна преодолеть пятипроцентный барьер.

19.14

Зафиксированы попытки России сорвать парламентские выборы в Украине

Наблюдатели от Всемирного конгресса украинцев зафиксировали попытки России сорвать внеочередные парламентские выборы в Украине. Об этом сообщил президент общественной организации Евгений Чолий, пишет пресс-служба Министерства внутренних дел, сообщает liga.net.

"Во время президентских выборов наша команда была представлена 122 наблюдателями, которые делали медиа-мониторинг для 30 стран мира, на 20 языках и зафиксировали попытки дезинформировать западный мир об избирательном процессе в Украине, а также пытались очернить каждого из кандидатов. В своем отчете мы еще раз подчеркиваем, что Российская Федерация пыталась сорвать процесс выборов во время президентской кампании в Украине", - сказал Чолий.

18:00

Аваков: российские и оккупационные СМИ "раскручивали" пропаганду даже в "день тишины"

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что во время парламентской кампании в отличие от президентской не зафиксировано серьезных кибератак. Об этом он сказал на встрече с иностранными наблюдателями и дипломатами, сообщили в Департаменте коммуникации МВД Украины, сообщает unian.net.

В частности, Аваков отметил, что провокации со стороны РФ не прекращались и во время парламентской избирательной кампании. «Российские и оккупационные СМИ продолжают раскручивать пропаганду, в том числе и в «день тишины». Интересно, что это работает в пользу кандидатов «Оппозиционной платформы - За жизнь». Кроме того, оккупанты продолжают нарушать режим тишины. Даже сегодня четверо украинских защитников подорвались на мине. Двое погибли», - сказал он.

17:31

Завершилось голосование на первом зарубежном участке.

На избирательном участке в столице Австралии Канберре завершилось голосование на внеочередных выборах в украинский парламент. Об этом пресс-служба посольства Украины в Австралии, сообщает "Гордон".

"Завершилось голосование на избирательном участке №900001, который расположен в посольстве Украины в Канберре. Участие в выборах в Верховную Раду Украины приняли 57 человек, это 4% всех зарегистрированных избирателей", – отметили в диппредставительстве.

Украинцы в Австралии первыми начали голосование на выборах в украинский парламент – участок открылся в 1.00 по минском времени.

17:04

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко голосовала в элитном Киевском лицее. На участок она пришла вместе с мужем Александром, оба были одеты в корпоративные белые тона. Причем дали Тимошенко на участке только один бюллетень - за партии, ведь на этих выборах она меняла место голосования. Лидер "Батькивщины" заявила, что готова к новым вызовам, и призвала украинцев прийти на участки и проголосовать за свое будущее.

Фото: УНИАН

Также до обеда в Киеве успел проголосовать руководитель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, который прибыл на избирательный участок в Киеве в хорошем настроении, но без поддержки своей семьи. Бюллетень он разглядывал недолго, также быстро он и проголосовал.

Перед тем, как бросить бюллетень в урну, кандидат сказал присутствующим журналистам, что показывать в нем свою "галочку" точно не будет. Саму избирательную кампанию Разумков считает демократической. Однако заметил, что в этот раз некоторые политтехнологи слишком креативили, чтобы оттянуть голоса в пользу созвучных политсил.

Лидер "Голоса" Святослав Вакарчук впервые пришел на выборы как лидер собственной политсилы. Он прибыл на участок в приподнятом настроении, произнося свои политические стремления как на украинском, так и английском: "I voted for the future". Покинул участок Вакарчук за рулем шикарного внедорожника, однако без охраны, напоследок призвав украинцев приходить голосовать.

Фото: УНИАН

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко традиционно пришел на участок со всей семьей и группой поддержки в вышиванках. Бюллетень в урну бросал со словами "С Богом!" под аплодисменты сторонников. С кем его политсила будет в Верховной Раде, он прокомментировал так: "Я буду поддерживать всех, кто поддерживает движение страны и наше движение в Европейский союз и НАТО".

Фото: УНИАН

16:50

Как сообщает ЦИК Украины, по данным из 10 округов, по состоянию на 16:00 явка на выборах составляет более 33%.