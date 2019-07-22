ЦИК Украины: Явка на выборах составила 49,84% 3 22.07.2019, 7:37

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Активнее всего голосовали украинцы в Черниговской области.

ЦИК Украины: Явка на выборах составила 49,84%

Активнее всего голосовали украинцы в Черниговской области.

Явка избирателей на досрочных выборах в Верховную Раду по результатам подсчетов во всех 199 округах составляет 49,84%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центральной избирательной комиссией, сообщает liga.net.

По данным на настоящий момент, активнее всего голосовали в Черниговской области – 54,8%. Наименее активно – в Закарпатской области, 41,16%.

По состоянию на 16:00, явка избирателей составляла 36,5%. По состоянию на 12:00, явка избирателей составляла 17,8%. Избирательные участки начали свою работу в 08:00 и закрылись в 20:00.

Явка избирателей на досрочных выборах в Верховную Раду 21 июля 2019 года оказалась самой низкой за всю историю парламентских выборов в Украине.

Наиболее активными украинцы были в первом туре парламентских выборов в 1994 году. Тогда явка составила 75,6%.

"Наши наблюдатели работают на репрезентативном количестве участков. Окончательная явка по нашим данным составила 49,3%. Погрешность - 0,6%", - сказал аналитик гражданской сети ОПОРА Александр Клюжев.

Cоциологи опубликовали данные национального экзитпола досрочных парламентских выборов по состоянию на 20:00. Голоса избирателей распределились следующим образом: Слуга народа - 44,2%; Оппозиционная платформа – За жизнь - 11,4%; Европейская солидарность - 8,8%; Батькивщина – 7,4%; Голос - 6,5%.