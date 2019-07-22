Белоруски завоевали серебро на юниорском ЧЕ с обновлением национального рекорда 2 22.07.2019, 8:14

Фото: bfla.eu

Наши спортсменки были вторыми в эстафете 4 по 400 м.

Белоруски Екатерина Живаева, Астерия Лимай, Валентина Чимбор и Алина Лучшева завоевали серебро в эстафете 4 по 400 м на чемпионате Европы среди юниоров-2019 в Швеции. Кроме того, девушки установили новый национальный рекорд в юниорской возрастной категории — 3:37.06, сообщает pressball.by.

Прошлое достижение было установлено 11 лет назад командой, в составе которой бежали Марина Либоза, Виктория Шевчук, Екатерина Мишина и Виктория Манько (3:37.45).

Золото досталось команде Великобритании (3:33.03).