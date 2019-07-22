Данные ЦИК: Партия Зеленского получает большинство мест в Раде 8 22.07.2019, 8:29

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В Верховную Раду Украины проходят пять партий.

Центральная избирательная комиссия Украины обработала 35,51 % электронных протоколов окружных избирательных комиссий по многомандатному избирательному округу на внеочередных выборах в Верховную Раду, лидирует «Слуга народа» - 42,19%. Об этом сообщает liga.net со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

На втором месте – «Оппозиционная платформа - За жизнь» - 12,75%, третьем – «Европейская солидарность» - 8,71%, четвертом «Батькивщина» - 8,15%, пятом – «Голос» - 6,39%.

С учетом данных по мажоритарным округам (где «Слуга народа» получает 120 мест из 199) партия Владимира Зеленского получает более 230 мест из 424, то есть более 50%.