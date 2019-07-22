101 год назад было сформировано правительство БНР 2 22.07.2019, 9:08

Его возглавил Иван Середа.

22 июля 1918 года было сформировано правительство Белорусской Народной Республики во главе с деятелем белорусского национального возрождения Иваном Середой.

В отличие от других руководителей БНР, Иван Середа не оставил Беларуси после прихода большевиков.

В 1930 он был арестован по обвинению в участии в «Союзе освобождения Беларуси» и сослан в Ярославль на 5 лет.

В 1941 году ему вынесли повторный приговор: 10 лет лишения свободы.

Иван Середа умер в 1943 году при невыясненных обстоятельствах.