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101 год назад было сформировано правительство БНР

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  • 22.07.2019, 9:08

Его возглавил Иван Середа.

22 июля 1918 года было сформировано правительство Белорусской Народной Республики во главе с деятелем белорусского национального возрождения Иваном Середой.

В отличие от других руководителей БНР, Иван Середа не оставил Беларуси после прихода большевиков.

В 1930 он был арестован по обвинению в участии в «Союзе освобождения Беларуси» и сослан в Ярославль на 5 лет.

В 1941 году ему вынесли повторный приговор: 10 лет лишения свободы.

Иван Середа умер в 1943 году при невыясненных обстоятельствах.


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