Выборы в Японии: на кону изменение пацифистской конституции 4 22.07.2019, 9:14

1,362

Правящая партия Синдзо Абэ одержала внушительную победу.

Правящий блок премьер-министра Японии Синдзо Абэ, судя по предварительным результатам, одержал внушительную победу на воскресных выборах в верхнюю палату парламента, сообщает «Радио Свобода».

Абэ таким образом станет премьером с самым продолжительным стажем правления в истории Японии.

Либерально-демократическая партия Абэ и ее младший партнер по коалиции заручились более чем половиной из 124 мандатов. Вопрос, однако, в том, пишет японская пресса, сможет ли правящий блок вместе со своими союзниками удержать квалифицированное большинство в две трети голосов, необходимых, чтобы запустить процесс пересмотра так называемой «пацифисткой» 9-ой статьи конституции Японии.

Эта статья была составлена американскими оккупационными властями после 2-ой мировой войны и с 1947 года остается неизменной. В ее тексте прописано, что Япония как государство отказывается от своего суверенного права на войну как способа разрешения международных споров и, как следствие этого, не будет создавать собственные вооруженные силы, способные на ведение полномасштабных военных действий.

Девятая статья, хотя формально и не пересматривалась, толковалась последующими правительствами расширительно как позволяющая Японии иметь силы самобороны.

Лагерь Абэ выступает за изменение статьи, оппозиция этому противится, заявляя, что реформа дорого обойдется японскому налогоплательщику и что ее принятие чревато риском вовлечения страны в опасные геополитические предприятия Вашингтона.

Несмотря на высокие ставки на выборах, явка была невысокой, около половины списочной численности избирателей. Окончательные результаты голосования будут оглашены в понедельник.