«Люди будут выходить на площадь — до замка на заводе» 3 22.07.2019, 9:23

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В Бресте начался новый этап протестов.

Аккумуляторный завод под Брестом не прошел уже третью экологическую экспертизу. Но протестные акции и кормление голубей в центре Бреста продолжаются. Протестующие говорят, что «голуби спасли Брест». Но не уверены, что власти закроют завод. Поэтому будут продолжать протесты, пока вопрос не развяжется окончательно: завод — на замок, сообщает «Белсат».

«Люди будут выходить на площадь — пока не появится замок на заводе. То есть, пока окончательно не будет решения, что завод закрывают, завод перепрофилируют, мы будем выходить. Ведь нас обманывали не раз».

«В Беларуси хорошие законы, но исполнительная власть себя показала за эти полтора года очень слабым звеном. И этому слабому звену нужна помощь. А кто ей не поможет, как мы — брестчане? Варианты выбора, по сути. Вот мы и помогаем».

Помощь стране протестующие не ограничивают борьбой с вредным предприятием. Вдохновлённые успехом, участники прогулок собираются двинуться в «палату представителей».

«Инициативная группа решила участвовать в парламентских выборах. В Бресте на сегодняшний день я знаю 4 округа. В каждом округе будут выставлены кандидаты в депутаты. Я думаю, что брестчане поддержат этих людей, и хотелось бы показать всей стране, как должны проходить парламентские выборы», — говорит противник завода Александр Кабанов.

Символические протесты против завода в виде воскресных маршей и массового кормления голубей продолжаются более полутора лет.

Ранее «АйПауэр» приостановил работу по решению Анатолия Лиса, председателя исполкома Брестской области, а КГБ возбудил уголовное дело против соучредителя завода Виктора Лемешевского — за получение и дачу взятки.