«Мои требования неизменны – компенсация в $5 тысяч»: белорус продолжает борьбу с Минобороны 5 22.07.2019, 9:41

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Фото: onliner.by

Гродненец настаивает, что его незаконно призвали в армию.

В 2018-м Никита Болотин окончил юрфак ГрГУ имени Янки Купалы. Получил сразу два предложения по работе в Минске. Спустя месяц устроился в цифровое агентство, переехал в столицу. На испытательном сроке платили 1000 рублей. Когда прошел его, стал получать 1500. Хорошая работа для молодого специалиста. Однако 31 августа начался призыв — парня захотели видеть в военном комиссариате города Гродно и Гродненского района для прохождения медицинской комиссии. Ранее Никита был не годным, но военные не увидели поводов для отсрочки. Парень пошел служить, правда, в 2019-м был комиссован. Теперь считает, что потерял серьезный кусок своего времени, которое мог потратить на карьеру, и требует компенсации от армии, пишет onliner.by.

«Кто будет наказан и кто возместит мне ущерб?»

— Естественно, совмещать работу в Минске и постоянные хождения по врачам здесь (а их было около 30 за все время призыва) я не мог, — начинает Никита. — Договорился на работе, уехал работать удаленно из Гродно. Свое место терять вообще не хотелось, работодатель подготовил все необходимые бумаги для ходатайства о прохождении службы в резерве. На это был получен отказ с мотивировкой, типа, это частная фирма, их не интересуют такие случаи, мол, я должен пойти на срочную службу. Комиссия тянулась и тянулась, и я понимал, что надо что-то делать, так как я успешно прошел испытательный срок.

Нормально поработать было не суждено. Меня признали годным с ограничениями, несмотря на то что ранее я признавался негодным по язвам желудка, 12-перстной кишки.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Я записался на прием к облвоенкому. На встрече было сказано, что мое заключение было еще раз пересмотрено и что оснований для отсрочки или негодности у меня нет, так как сейчас я годен, а все законы изменились.

Фото: onliner.by

Как итог, 27 ноября я был призван на срочную службу. Естественно, из-за призыва пришлось увольняться. В трудовой осталась соответствующая запись на память.

В общем, я потерял работу и контракт на 11 месяцев.

Служил сначала в Воложине. 153-я отдельная радиотехническая бригада особого назначения. Был оператором пункта разведки. Потом меня в Гродно перевели — во второй региональный узел радиоэлектронной разведки. В учебке было так себе, а в подразделении — нормально: адекватные офицеры, адекватное командование. Но смысл в том, что все было без смысла. Да, интересно, ходил на боевые дежурства, не только полы мыл. Но меня там не должно было быть.

Спустя три месяца службы я оказался в госпитале. Там лечащий врач сказал, что вообще недоумевает, как я нахожусь в армии, учитывая поставленные диагнозы. Типа, если у меня есть документальные подтверждения, я должен быть комиссован. Родители написали ходатайство, начались ВВК, меня отправили в Минск.

Там я с нуля прошел всю медкомиссию — меня признали негодным к службе по заболеваниям, полученным до призыва в армию, после чего уволили в запас. То есть и на момент призыва я не был годен и не должен был идти служить, но потерял свою работу…

Итог — полгода нахождения в армии при негодности для службы, 9000 рублей ущерба в пересчете всех моих зарплат за полгода, ну и 1000 рублей морального ущерба за такой инцидент. Что я имею сейчас? Огромный для молодого специалиста ущерб, отсутствие возможности вернуться на старую работу.

— Нашел себя в жизни после армии?

— Пока нет. Работа ищется, но ищется с трудом. Пока занимаюсь привычными для себя вещами: хожу в зал, катаюсь на велике, на рыбалку периодически езжу, резюме рассылаю. Это все хорошо, но жить за что-то надо. Так что поиск пошел очень активный. Тестовые пишу, которые редко оплачивают.

Я вернулся из армии в конце мая. Сразу сел за письма. Разбирательство идет уже второй месяц и ни к чему не приводит. Сначала жалоба ушла в Гродненскую областную прокуратуру. Прилетел ответ: жалоба была просто перекинута военкомату, ее даже никто не рассматривал.

Фото: onliner.by

Прокуратура обязала военкомат проинформировать меня о ходе разбирательства. Свою вину военные, естественно, не признали, ссылаясь на то, что комиссия была проведена законно и корректно, — в моем представлении это является полным абсурдом.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Теперь еще одна жалоба находится в Главном организационно-мобилизационном управлении Генерального штаба Вооруженных сил Республики Беларусь. Жду ответа. Предыдущее письмо писала моя мама. Военные потребовали доверенность: мол, действительно ли она представляет интересы своего сына. Отправили доверенность. По идее мне должны дать полный ответ.

Сколько еще все это будет тянуться, кто будет наказан и кто возместит мне ущерб, равный 10 000 рублей? Мой вопрос так и остается нерешенным по сей день, вопрос трудоустройства также остается нерешенным. Мои требования неизменны: компенсация упущенной выгоды.

Мне вообще непонятно, какого я должен возвращать долг родине, когда, во-первых, не годен, а во-вторых, мог спокойно развиваться в профессии и зарабатывать деньги. Почему я несу ущерб? Задаю этот вопрос ответственным людям, а они мне в лицо говорят, что не виноваты.

Фото: onliner.by

Моя конечная цель… Хочу, чтобы они признали себя виновными и возместили ущерб.

— Думаешь, возместят?

— Думаю, что вряд ли. Но я иду на принцип. В идеале готов нести судебные издержки и начинать процесс. Но пока непонятно, кому предъявлять претензии. Вот и пишу в Минобороны, чтобы разобрались, кто виноват. Но пока ответчика нет — подавать иск о возмещении ущерба не на кого.

«Был призван на законных основаниях»

За комментарием журналисты обратились в Министерство обороны и, надо отметить, получили почти мгновенный комментарий:

— Мы не имеем права разглашать сведения о состоянии здоровья и заболевании конкретного гражданина согласно статье 46 закона «О здравоохранении». Однако мы можем сказать, что при увольнении Никиты Болотина в запас была проведена военно-врачебная экспертиза. Эта экспертиза установила, что состояние здоровья молодого человека на момент призыва позволяло ему проходить военную службу. То есть Болотин был призван на законных основаниях.

Также стоит отметить, что сам гражданин в Министерство обороны по этому поводу не обращался.

Что касается трудоустройства гражданина. Если молодой человек до поступления на службу трудился в государственном учреждении, закон сохраняет за ним рабочее место. Что касается учреждений частной формы собственности, военное ведомство как раз сейчас ведет работу над тем, чтобы рабочее место сохранялось за призванным на срочную военную службу молодым человеком вне зависимости от формы собственности нанимателя. Этот вопрос уже находится в стадии практической реализации.

Хотим пояснить, что заболевание Болотина определено как «полученное во время прохождения службы». Такая формулировка Положения о военно-врачебной экспертизе касается в том числе случаев, когда заболевание возникло у человека еще до призыва на военную службу и через какое-то время развилось. Если специалисты, как в случае с Болотиным, фиксируют, что заболевание достигло степени тяжести, которая изменила его категорию годности (то есть он стал не годен к срочной военной службе), такого гражданина, конечно, увольняют.

Также стоит заметить, что в его случае речь идет именно о «заболевании, полученном в период военной службы», а не о «заболевании, полученном при исполнении обязанностей военной службы», то есть оно никак не связано с исполнением служебных обязанностей.