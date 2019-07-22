Данные ЦИК: Партия Зеленского получает 247 мест в Раде из 424 8 22.07.2019, 10:05

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(обновляется) В Верховную Раду Украины проходят пять партий.

Центральная избирательная комиссия Украины обработала 47,70% электронных протоколов окружных избирательных комиссий по многомандатному избирательному округу на внеочередных выборах в Верховную Раду, лидирует «Слуга народа» - 42.42%. Об этом сообщает pravda.com.ua со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

На втором месте – «Оппозиционная платформа - За жизнь» - 12.84%, третьем – «Европейская солидарность» - 8.67%, четвертом «Батькивщина» - 8.04%, пятом – «Голос» - 6.4%.

С учетом данных по мажоритарным округам (где «Слуга народа» получает 124 места из 199) партия Владимира Зеленского получает 246 мест из 424, то есть более 50%.