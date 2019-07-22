Им подавай миллионы на улицах! 4 22.07.2019, 10:15

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Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency

Истина не для кремлевских поджигателей революции.

«Лучше начать уничтожать крепостное право сверху, нежели дождаться того времени, когда оно начнет само собой уничтожаться снизу». — крылатая фраза Александра II.

Это не для российских властей. Эти ведут дело к взрыву и начнут суетиться, сдавая позиции, когда будет поздно. Когда их начнут выносить из кабинетов к толпе, пишет Telegram-канал «СерпомПо».

Одного митинга на Сахарова хватило бы дальновидным властям для того, чтобы дать указание из Кремля снять Собянина, зарегистрировать всех кандидатов на выборах в Москве и Петербурге, отменить выборы губернатора в «северной столице», убрать «муниципальные фильтры» и открыть оппозиции дорогу во власть. Разделить с оппозицией тяжесть положения, в котором оказалась страна.

Но ведь им подавай миллионы на улицах! Только тогда они, может быть, пойдут на переговоры. А ранее – никак. Но захотят ли с вами переговоров миллионы, кремлевские умники? Они вам выставят требование капитуляции. Без оговорок.

Наши правящие тупицы ради набивания своих карманов и надежды, что удастся сбежать с семьями за границу, будут продолжать принимать на себя ответственность за обеднение большинства граждан, за отсутствие у них перспектив. Подарив оппозиции все надежды людей.

Какие-то там формальные детали с подписями не имеют значения, если народом все больше, все чаще ставится под вопрос правомерность всего существующего порядка, устроенного лично Путиным.

Вопрос можно решать только быстрым изменением этого порядка, перспективой превращения России в нормальное государство, без крепостной суверенности для граждан.

Лучше отдать часть власти, чем потерять всю власть. Это истина не для кремлевских поджигателей революции. Эти раз за разом закуривают в пороховом погребе. На пенсионной реформе не взорвалось? Значит, зря нас пугают опасностью. Курим дальше.