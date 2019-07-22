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«Сухая» колбаса бывает в нашем доме пару раз в год – по праздникам»

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  • 22.07.2019, 10:21

Швея честно рассказала о своих доходах и расходах.

Швея одного из барановичских предприятий рассказала intex-press.by о том, сколько зарабатывает, как экономит на одежде, почему не покупает конфеты и на что планирует потратить первые «свободные» деньги:

- Я с детства любила шить. Сначала одежду куклам и мягким игрушкам, а к годам десяти начала шить и для себя. Поэтому в средней школе я четко знала, куда пойду учиться. После 9-го класса поступила в колледж. Отучившись, стала работать швеей на одном из городских предприятий. Это было четыре года назад, тогда я зарабатывала чуть больше 300 рублей. Отработав почти год, я ушла в декрет, а несколько месяцев назад снова вышла на работу.

В прошлом месяце я получила 440 рублей (220 долларов) и считаю, что это неплохая зарплата для моего стажа. У супруга зарплата на заводе меньше моей, но и он не спешит уходить, пока не найдет что-то получше.

Мы снимаем однокомнатную квартиру. Аренду и коммуналку с зарплаты оплачивает муж. С его денег мы также платим за сад сына. Но сейчас на лето мы отправили ребенка к бабушке в деревню. За три месяца сэкономим примерно 150 рублей. За эти деньги сможем обуться на зиму.

С остальными тратами стараемся уложиться в мою зарплату. На счету каждый рубль, но я не могу сказать, что мы живет бедно. Скорее, скромно.

Обошлись бы без мяса, если бы не сын

Основная статья расходов – покупка продуктов. Если бы не сын, мы могли бы обойтись без мяса или фруктов, но ребенку нужно полноценное питание.

Сразу после зарплаты закупаемся в большом магазине: берем несколько килограммов макарон, несколько упаковок овсянки и других круп. Из мяса выбираем куриные бедрышки – недорого и мяса много. Всегда покупаем вареную колбасу, ее любит сын, а вот «сухая» бывает в нашем доме пару раз в год – по праздникам. Также берем белую рыбу. Этот большой поход обходится рублей в 150-170.

За молочными продуктами и хлебом ходим через день. Из овощей всегда покупаем капусту, а вот огурцы, помидоры и перец едим только в сезон. Во-первых, тогда в них нет химикатов, во-вторых, зимой цены на эти овощи как на мясо.

Картошку, лук, свеклу и морковь привозим из деревни. Обязательно делаем закатки.

Для ребенка стараемся брать бананы, йогурты или творожные сырки. А вот конфеты и печенье не покупаем. Если захочется сладкого, могу сама испечь пирог или печенье. Домашнее по деньгам выходит примерно втрое дешевле магазинного.

Шить дешевле, чем покупать

В магазин за обновками выбираемся практически каждый месяц. Чаще всего покупаем что-то сыну – он быстро растет. Магазины, конечно, выбираем те, где товары подешевле. Какая разница, дешевую или дорогую кофточку я ему куплю, если через пару месяцев либо рукава станут короткими, либо сын ее порвет? Обувь ему также приходится обновлять каждый сезон.

Себе и мужу обновки покупаем только по надобности. Обувь и одежду берем недорогую. Пока была в декрете, сама сшила себе несколько платьев. Правда, кофты и брюки отшивать пока не рискую.

Самодельные вещи обходятся в несколько раз дешевле. Например, осеннее пальто, которое я присмотрела в магазине, стоило 600 рублей. Нашла выкройку в интернете, купила ткать и сшила сама. В итоге пальто обошлось в 200 рублей. Может, ткань похуже, зато тройная экономия.

Тахту взяли в рассрочку

Из обязательных ежемесячных трат – оплата за интернет и мобильные разговоры. Отказаться от интернета невозможно. Там я ищу схемы для шитья, общаюсь со знакомыми, подбираю мультики для сына. На мобильники и себе, и мужу кладу по 15 рублей в месяц.

Пару месяцев назад детскую кроватку, которую для сына одолжила моя знакомая, пришлось вернуть – у нее родился второй ребенок. Чтобы сын не спал с нами, решили купить ему тахту. Для нас это крупная покупка, поэтому оформили в рассрочку. Ежемесячный платеж – около 50 рублей. Часть плачу я, часть – мои родители. Они сами вызвались нам помочь.

Так как на работу я добираюсь на автобусе, всегда покупаю себе проездной.

Приличная сумма уходит на бытовую химию и косметические средства. Но ребенок маленький, стирки много. Правда, в целях экономии покупаю эти товары у знакомого – он привозит их из Польши.

Отдыхаем в деревне

Каких-то развлечений и поездок мы, к сожалению, сейчас не можем себе позволить. Отдыхаем в деревне. Конечно, мне бы хотелось съездить на море. Надеюсь, через пару лет эта мечта осуществится.

Сейчас муж ищет работу, где он сможет зарабатывать больше. Мы договорились, что с первых же «свободных» денег я пойду на курсы кройки и шитья. Так я смогу повысить квалификацию и начать шить одежду на заказ своим знакомым. Такая подработка не помешает. Хотелось бы жить, не считая каждый рубль.


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