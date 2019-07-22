ЦИК Украины: Партия Порошенко победила на выборах в заграничном округе 22.07.2019, 10:29

Петр Порошенко

Фото: unian

На втором месте - партия Зеленского.

В заграничном избирательном округе по результатам обработки 100% протоколов победила партия «Европейская солидарность», сообщает unian.net.

Такие данные обнародованы на сайте Центральной избирательной комиссии. Так, в других странах партию «Европейская солидарность» на внеочередных парламентских выборах поддержали 29,5% избирателей; партию «Слуга народа» - 28,1%; «Голос» - 19,6%; партию Шария - 4,4%; ВО «Свобода» - 4,2%; «Оппозиционная платформу - За жизнь» - 3,6%; «Силу и честь» - 3,0%; ВО «Батькивщина» - 2,0%. Все остальные партии получили менее 2% голосов избирателей. Всего в заграничном избирательном округе было открыто 102 участка для голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду.