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Названы условия для продления жизни на 10 лет

  • 22.07.2019, 10:33
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Соблюдение всего пяти условий может добавить человеку в среднем 10 лет активной жизни, утверждают ученые.

Эти условия предполагают регулярную физическую активность, а также отказ от вредных привычек и нездоровых продуктов, пишет healthinfo.ua.

Изменив свой образ повседневного существования, женщины могут удлинить свою жизнь на 14 лет, а мужчины - на 12 лет. Заявление об этом был сделано учеными Гарвардского университета. Исследование, проведенное ими, завершилось вердиктом специалистов о том, что следование всего пяти здоровым условиям позволяет дат человеку в среднем 10 лет активной жизни дополнительно.

Исследователями были проанализированы данные о 78 865 женщинах и 44 354 мужчинах. Полученные ими результаты говорят о том, что для продления жизни представителям двух полов следует соблюдать следующие принципы:

- полностью отказаться от курения,

- поддерживать стабильные показатели ИМТ (индекса массы тела),

- тратить на физическую активность в среднем 30 минут в день,

- не употреблять в пищу вредные продукты и питаться сбалансированно,

- контролировать употребление алкоголя (не более бокала вина в день).

По словам авторов проекта, выполняя эти условия, женщина 50 лет получает весомые шансы прожить еще 43 года. Мужчина 50 лет может рассчитывать на то, чтобы прожить еще 38 лет.


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